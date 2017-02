16.02.2017 17:43:04

Büyükşehir Belediyesi'nin Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi atıklarını Çevre Kanunu'na uygun ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek amacıyla 'Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı'nı hizmete açtı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kendi atıklarını Çevre Kanunu'na uygun ve doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek amacıyla 'Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı'nı hizmete açtı.Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal sahası içerisinde bulunan 'Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı' açılışına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tehlikeli atıkların yönetimi amacıyla Çevre Mevzuatına uygun olacak şekilde lisanslandırılmış bir tesis inşa etmiş bulunmaktayız. Belediyemiz, yaptığı tüm çalışmalarda çevreye karşı hassasiyet göstererek, önce kendi bünyesinde önlemler almakta ve sonrasında ilimizin her yerinde oluşan atıkların çevreye ve canlı yaşama olumsuz etkilerini önlemek amacıyla faaliyetler göstermektedir" dedi.Tüm faaliyetlerinin çevre dostu olmasını sağlamak için çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak için kalite hedefi belirleyerek, çalışmalara başladıklarını dile getiren Kocamaz, "Çevre politikamıza uygun çalışmak amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, oluşan ve oluşacak her türlü tehlikeli atıkları kaynağında ayırma çalışmaları yapılmaktadır" diye konuştu.Çalışmalar çerçevesinde Makine İkmal Sahası içerisinde 'Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı'nı hizmete sunduklarını ifade eden Kocamaz, "Hizmete açtığımız Geçici Depolama Alanı'nda kontamine olmuş atıklar, atık kablolar, ömrünü tamamlamış lastikler (ÖTL), atık piller ve akümülatörler, atık floresan lambalar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık yağlar üretildiği yerlerde ayrıştırılarak, tüm birimlerimize verdiğimiz özel tasarımlı atık toplama kutularında biriktirilmekte ve bertarafa gönderilmek üzere depolama alanına getirilerek, yetkili personelce kontrolü ve kabulü yapılmaktadır. Tesis içi atık etiketleri düzenlenerek her atığa birer kimlik verilmekte ve Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) ile bertaraf edileceği lisanslı tesise gönderilmektedir. Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre tanımlanan bu atıklar Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde izinli ve lisanslı araçlarla taşınmakta ve lisanslı tesislerde bu atıkların çevreye olan etkileri minimize edilerek, alıcı ortamlara doğrudan verilmesinin önüne geçilmektedir" şeklinde konuştu."Bugüne kadar alınan araç sayısı bini aştı"Son 3 yıl içerisinde büyük atılımlar içerisine girdiklerini de vurgulayan Kocamaz, "Mersin'i bir bütün olarak ele aldık ve bütün ilçelerimizin problemlerini birlikte çözmek amacıyla yoğun bir şeklide hareket ediyoruz. 3 yıl içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesine kazandırılan araç sayısı bini aşmıştır. Büyükşehir Belediyesi bu son 3 yıl içerisinde büyük bir atılım içerisine girmiş ve geçmişte kiralama yöntemiyle yapılan hizmet artık belediyemizin kendi araçlarıyla yürütülmektedir. Zaman zaman biz bu hizmetleri yürütürken hizmetlerin gelişmesini engellemeye çalışma gayretleri de olmuştur. Ama 23 yıllık belediyecilik tecrübemizle önümüze konulan taşları ve yapılmak istenen engelleri bir bir yok ederek, yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz. Vatandaşlara verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Tesisimizin Mersinimiz, belediyemiz ve insanlık için hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atıklardan bugüne kadar 7 bin 500 litre atık yağ, 920 kg kontamine atık, 11 bin 200 kg atık elektrikli ve elektronik eşya, 123 bin 360 kg ömrünü tamamlamış lastik bertaraf edildi. Ayrıca, 2017 yılında Anamur, Bozyazı/Aydıncık, Mut, Silifke, Tarsus/Çamlıyayla, Erdemli ve Gülnar Koordinasyon Şube Müdürlüklerinde de "Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı" yapım çalışmalarının Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılarak, bu tesislerin yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.