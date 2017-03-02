02.03.2017 13:36:11

Büyükşehir Belediyesi'nden 'Hoş geldin Bebek Projesi'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Hoş geldin Bebek Projesi', Başkan Cumali Atilla ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya Kaya'nın katılımıyla start aldı. Programda, Başkan Atilla ve Bakan Kaya tarafından yeni bebek sahibi ailelere ilk hediyeleri verildi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen "Hoş geldin Bebek Projesi", Başkan Cumali Atilla ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Saya Kaya'nın katılımıyla start aldı. Programda, Başkan Atilla ve Bakan Kaya tarafından yeni bebek sahibi ailelere ilk hediyeleri verildi.Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, sosyal belediyecilik hizmetleri bir bir hayata geçiriliyor. Kent dışından ve ilçelerden gelen hasta yakınlarına konaklama imkanı sağlayan, mezarlıklara her perşembe günü ücretsiz ulaşım hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de hastanelerde doğum yapan kadın ile bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Hoş geldin Bebek Projesi"ni başlattı. Projenin startı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Vali Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniklerinde verildi. Bakan Kaya ve Başkan Atilla, "Hoş geldin Bebek Projesi" kapsamında hediyeleri vermek için hastanede yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret etti. Proje kapsamında anne ve bebeklerinin ihtiyaçlarının yer aldığı "Yeni Doğan Seti", "Mektup" ve farklı hediyeler klinikte yatan kadınlara Bakan Kaya ve Başkan Atilla tarafından verildi."Sosyal belediyecilik hizmetinin gereğini yerine getiriyoruz"Başkan Atilla, sosyal sorumluluk kapsamında projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, aileleri en mutlu günlerinde yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Atilla, "Hoş geldin bebek projesiyle, ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyoruz. Projeyle annenin ve bebeğinin ihtiyaçlarını gidererek onlara destek oluyoruz. Projeyle sosyal belediyecilik hizmetlerinin gereğini yerine getiriyoruz" dedi."Projenin ilk hediyelerini veriyoruz"Bakan Kaya ise projenin önemini vurgulayarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini kutladı. Kaya, "Büyükşehir Belediyemizin hediyesini getirdik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik projesi kapsamında başlattığı bu projenin ilk hediyelerini size veriyoruz" diye konuştu.Projenin maliyeti 2 milyon 714 bin liraDiyarbakır'da doğacak her bebek için ailelere verilecek, içinde bebek bakım seti ve anne için hastane kıyafetinin olduğu 25 bin hediye setinin maliyeti 2 milyon 714 bin liraya tekabül ediyor.