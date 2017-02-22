22.02.2017 13:18:49

Büyükşehir Belediyesi'nden fırınlara denetim

Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığına yönelik denetimler kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki fırınlar ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin denetimini gerçekleştirdi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığına yönelik denetimler kapsamında merkez Akdeniz ilçesindeki fırınlar ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin denetimini gerçekleştirdi.Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sofralarında yer alan ekmeğin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin her safhasını denetleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi zabıta ve gıda denetim ekiplerinin, Mersin'in merkez ilçelerinde bulunan fırınların ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin rutin kontrollerini sürdürdükleri kaydedildi.Açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü kontrollerde, Akdeniz ilçesinde yer alan fırınların ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin ruhsat, sağlık kuralları, ortam hijyeni, ekmek gramajı ve etiket kontrolü, personel kıyafetleri konularında denetimleri yapıldı.Denetimler esnasında fırını denetlenen iş yeri sahibi Ömer Erden, rutin olarak yapılan denetimlerin hem iş yeri sahipleri açısından hem de halkın sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı denetimler bizim açımızdan oldukça önemli. Çünkü bu denetimler sayesinde iş yerlerimizin temizliği, ekmeğin gramajı ve hijyeni kontrol ediliyor. Bu sayede halkımız temiz ve sağlıklı ekmekler tüketebiliyor. Biz bu denetimlerden memnunuz" dedi.Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından halkın temiz gıdaya ulaşması için önümüzdeki günlerde Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki fırınların ve unlu mamul imal eden iş yerlerinin denetimlerinin rutin olarak devam edeceği belirtildi.