08.02.2017 15:23:07

Büyükşehir Belediyesi Kumluca'da içme su Sarı hatlarını yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın özellikle yaz mevsiminde su sorunu yaşayan Sarıkavak Mahallesi'nin içme suyu hatlarını yeniliyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'nın özellikle yaz mevsiminde su sorunu yaşayan Sarıkavak Mahallesi'nin içme suyu hatlarını yeniliyor.Büyükşehir Belediyesi ASAT Kumluca Şube Müdürlüğü, ilçe genelindeki yetersiz kalan ve eskiyen içme suyu hatlarını yeniliyor. ASAT bu kapsamda, Kumluca'nın Sarıkavak Mahallesi'nde bulunan Sarıkavak Caddesi ve Karataş mevkiindeki içme suyu hatlarını, yeni borularla değiştiriyor. Daha önce vatandaşların arazisi içinde bulunan içme suyu hatlarını imar yoluna taşıyan ekipler, yaklaşan yaz sezonunda vatandaşın su sıkıntısı yaşamaması için boru çaplarını genişletiyor. Ayrıca Sarıkavak'ta 1650 metrelik içme suyu hattı da Büyükşehir ekiplerince yenilenecek."Yaz ayında vatandaşlarımız susuz kalmayacak"Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, "İlçe genelinde birçok bölgede içme suyu çalışması gerçekleştiriyoruz. Sarıkavak Mahallesi de bunlardan biri. Ekiplerimiz bölge halkının ihtiyacını karşılamakta zorlanan içme suyu hatlarını daha büyük çapta borularla değiştiriyor. Vatandaş yaz aylarında kesintisiz bir şekilde su ihtiyacını karşılayabilecek" dedi.