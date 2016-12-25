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Büyükşehir Belediyesi Gaziantep, Yalova'da güldü
25.12.2016 19:07:30

Büyükşehir Belediyesi Gaziantep, Yalova'da güldü

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) evinde Büyükşehir Belediyesi Gaziantep takımına 15 sayı farkla 73-58 mağlup oldu.

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) evinde Büyükşehir Belediyesi Gaziantep takımına 15 sayı farkla 73-58 mağlup oldu.

İlk çeyreği 20-13 üstün kapatan Gaziantep ekibi devre arasına da 37-29 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte farkı 19'a çıkartan Güneydoğu Anadolu ekibi skor tabelasında 58-37 üstünlük sağlarken, son çeyrekte YOSK farkı eritse de parkeden 73-58 mağlup ayrıldı.

Yalova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisinde Soner Toptaş 20, Ahmet Yamaç 19 ve Muhammet Bebe'nin 17 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Şansal Koç xx, Mehmet Geç xx, Yusuf Fakıoğlu xx

YOSK: Ahmet İkizoğlu x 8, Ahmet Mencik xx 9, Eyüp xx 8, Vlado Svraka xxx 24, Şuayip Kablan xx 6, Hamza x 3

Büyükşehir Belediyesi Gaziantep: Ahmet Yamaç xxx 19, Muhammet Bebe xxx 17, Mustafa Ok x 8, Samet Toptaş xxx 20, Malik Aydınlı xx 2, Bestami x 2, İsmail Mullahasanuşağı xx 3, Yasin Gül x 2

1. Periyot: 13-20 (Gaziantep lehine)

Devre arası: 29-37 (Gaziantep lehine)

3. Periyot: 37-58 (Gaziantep lehine)

5 Faul: Şuayip Kaplan (YOSK), Bestami Boz (Büyükşehir Belediyesi Gaziantep)
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