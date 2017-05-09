10.05.2017 10:20:06

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'a yabancı atlet

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde mücadele edecek Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Belarus atlet Yana Maksimava ve Sloven çekiçci Nejc Plesko'yu transfer etti- Kulüp başkanı Odabaşı:'Yabancı sporcu transferimiz devam edecek. Birer kadın ve erkek sporcu daha transfer etmeyi düşünmekteyiz'

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde mücadele edecek Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Belaruslu heptatloncu Yana Maksimava ve Sloven çekiçci Nejc Plesko'yu kadrosuna kattı.

Geçen yıl kadın ve erkeklerde Turkcell Atletizm Süper Ligi'ne yükselen Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'un kulüp başkanı Seçkin Odabaşı, yaptığı açıklamada, 19 amatör branşta binlerce sporcuyla Türk sporuna hizmet ettiklerini belirtti.

Atletizmin başarılı branşları arasında yer aldığını vurgulayan Odabaşı, "Süper Lig'de başarılı bir kadro kurabilmek için yabancı atlet transfer etmemiz gerekmiştir. Teknik heyetimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde erkek takımımıza Sloven çekiçci Nejc Plesko ve kadın takımımıza da dünya heptatlon ikincisi Belaruslu Yana Maksimava transfer edildi. Yabancı sporcu transferimiz devam edecek. Birer kadın ve erkek sporcu daha transfer etmeyi düşünmekteyiz. Bu transferleri de en kısa sürede sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.