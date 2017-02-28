28.02.2017 10:18:23

Büyükşehir Belediyesi 63 bin kitap dağıttı

Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kent merkezi ve ilçelerdeki tüm lise öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Dinim İslam-Temel Bilgiler' adlı kitabı dağıttı.

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Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte kent merkezi ve ilçelerdeki tüm lise öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Dinim İslam-Temel Bilgiler' adlı kitabı dağıttı.Kilim Sosyal Bilimler Lisesinde kitap dağıtım törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sosyal konuların önemini vurguladı ve bu çalışmayla gençlerin dinimizi çok daha sağlıklı bir şekilde öğreneceklerini belirtti.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Dinim İslam-Temel Bilgiler" adlı kitabın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tüm liselere dağıtılması dolayısıyla Kilim Sosyal Bilimler Lisesinde bir tören düzenlendi. Törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan kitabı tüm liselerdeki 1. sınıf öğrencilerine dağıtmak istediklerini; ancak Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in isteğiyle liselerdeki tüm öğrencilere dağıtma kararı aldıklarını belirtti ve bu çalışmaya destek veren Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında sosyal bilimlerin önemini vurgulayarak sosyal bilimler lisesini tercih eden öğrencileri kutladı. Dünyanın sosyologlar tarafından dizayn edildiğini ifade eden Başkan Çelik, "Eğer siz dünyaya yön verecekseniz önce insanı yönetmek zorundasınız. İnsanı yönetmenin en temel yolu da sosyoloji. Bu nedenle sosyal konulara çok önem veriyoruz" dedi. Belediye olarak insana yatırımın üzerinde önemle durduklarını dile getiren Başkan Çelik, "İnsana yatırım konusunda nasıl bir proje gelirse destek veriyoruz. Bu anlamda ardı ardına kütüphaneler açıyoruz. Kültür sanat faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. 60 günde 70 binden fazla insan etkinliklerimizi takip etti" diye konuştu. Dağıtımını yaptıkları kitabın okunmasını istediklerini ve bu anlamda bir yarışma düzenlendiğini de dile getiren Başkan Çelik, yapılan işin sonunda bir taltif olsun istediklerini söyledi. Başkan Çelik, kitaptan soruların yer aldığı sınavın sonunda çok güzel hediyeler dağıtacaklarını kaydetti. Bu hizmeti çok değerli bir hizmet olarak gördüğünü de belirten Çelik, İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile uyum içinde böyle bir projeyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.Konuşmaların ardından "Dinim İslam-Temel Bilgiler" adlı kitap öğrencilere dağıtıldı. Kitap, il genelindeki yaklaşık 63 bin öğrenciye dağıtılacak. Daha sonra kitaptan soruların yer aldığı bir sınav yapılacak ve sınavda ilçeler ve il geneli bazında dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek. Ödüllerin takdimi Kutlu Doğum Haftası programında gerçekleştirilecek.