10.02.2017 11:45:16
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni görev dağılımı yapıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni görev dağılımı yapıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni görev dağılımı yapıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Av. Ali Demirhan Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulu, yeni görev bölümünü yaptı.
Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi;
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı: Av. Ali Demirhan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkan: Zafer Aynalı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkan: Mehmet Tan Özyapar
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Genel Kaptanı: Muammer Aydın
İdari İşler ve Futbol Komite Başkanı, Başkan Yardımcısı: Celal Emrah Yüce
Sosyal İşler ve Organize'den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hakan Oral
Başkan Yardımcısı, Basın ve Temel Hizmetler Sorumlusu: Kenan Sezer
Başkan Yardımcısı, Mali İşler'den Sorumlu: İbrahim Bulut
Medya ve Basın Sözcüsü: Metin Barlak:
Genel Sekreter: Şahin Kara
İdari İşler ve Tesisler Sorumlusu: Yunus Kop, Ethem Tanrıver
Futbol Şube Transfer Komitesi: Uğur Yürekseven
Altyapı ve Amatör Branşlar: Taner Tugay
Sosyal İlişkiler Organizasyon, Proje Geliştirme: Mustafa Macit, Hayrettin Aydın
Halkla İlişkiler STK'lar ve Taraftar: Osman Akgün, Abdurrahman Şakiroğlu
Mali İşler: Dilaver Yılmaz. Gökhan Yılmaz
Dış İlişkiler Sorumlusu: Enes Yerdelen, Savcı Kaya
Reklam ve Sponsorluk: Murat Anatepe
Hukuk İşleri Sorumlusu: Haki Baran
Güvenlik ve Sağlık Hizmetleri: Vedat Aydın
YORUMLAR