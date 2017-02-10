10.02.2017 11:45:16

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni görev dağılımı yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni görev dağılımı yapıldı.

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni görev dağılımı yapıldı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Av. Ali Demirhan Başkanlığı'nda toplanan Yönetim Kurulu, yeni görev bölümünü yaptı.Yönetim Kurulu görev dağılımı şu şekilde belirlendi;Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı: Av. Ali DemirhanBüyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkan: Zafer AynalıBüyükşehir Belediye Erzurumspor As Başkan: Mehmet Tan ÖzyaparBüyükşehir Belediye Erzurumspor Genel Kaptanı: Muammer Aydınİdari İşler ve Futbol Komite Başkanı, Başkan Yardımcısı: Celal Emrah YüceSosyal İşler ve Organize'den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hakan OralBaşkan Yardımcısı, Basın ve Temel Hizmetler Sorumlusu: Kenan SezerBaşkan Yardımcısı, Mali İşler'den Sorumlu: İbrahim BulutMedya ve Basın Sözcüsü: Metin Barlak:Genel Sekreter: Şahin Karaİdari İşler ve Tesisler Sorumlusu: Yunus Kop, Ethem TanrıverFutbol Şube Transfer Komitesi: Uğur YüreksevenAltyapı ve Amatör Branşlar: Taner TugaySosyal İlişkiler Organizasyon, Proje Geliştirme: Mustafa Macit, Hayrettin AydınHalkla İlişkiler STK'lar ve Taraftar: Osman Akgün, Abdurrahman ŞakiroğluMali İşler: Dilaver Yılmaz. Gökhan YılmazDış İlişkiler Sorumlusu: Enes Yerdelen, Savcı KayaReklam ve Sponsorluk: Murat AnatepeHukuk İşleri Sorumlusu: Haki BaranGüvenlik ve Sağlık Hizmetleri: Vedat Aydın