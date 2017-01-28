29.01.2017 13:09:09

Büyükşehir Basketbol takımı Play-Off'u garantiledi

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sivas Gençlikspor'u 81-51 mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup takımlarından Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Sivas Gençlikspor'u 81-51 mağlup etti.Malatya Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Malatya temsilcisi rakibini zorlanmadan yendi.Devreyi 38-17 önde tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, son çeyreğe 56-26 önde girdi.Maçın son bölümünde de etkili oyununu sürdüren turuncu yeşilliler, özellikle pota altındaki etkiliğiyle rakibine farkı kapatma şansı tanımadı ve müsabakayı 81-51 kazandı.Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı aldığı bu sonuçla Play-Off'u garantiledi.-"Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum"Müsabaka sonrası İHA'ya konuşan Malatya Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı koçu Erol Akdeniz, Play-Off'u garantiledikleri için oldukça mutlu olduklarını kyadetti.Sivas karşısında başarılı bir oyun ortaya koyduklarını belirten Akdeniz, "Oyucularımız tebrik ediyorum, gerçekten galibiyeti hak ettiler. Aldığımız bu sonuçla Play-Off'u garantiledik. İnşallah Play-Off grubunda da elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyup, Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi.