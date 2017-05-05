05.05.2017 12:48:11

Büyükşehir alt geçitlere başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yıl yapacağı 6 alt geçitten ilkinin ihalesini 26 Mayıs'ta yapacak. Alt geçitlerin tamamı ise Mayıs ve Haziran aylarında ardı ardına ihaleye çıkacak.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu yıl yapacağı 6 alt geçitten ilkinin ihalesini 26 Mayıs'ta yapacak. Alt geçitlerin tamamı ise Mayıs ve Haziran aylarında ardı ardına ihaleye çıkacak.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu yılı ulaşım yılı ilan ettiklerini açıklamış ve ulaşım alanında çok önemli yatırımlar yapılacağını belirtmişti. Ulaşım ve toplu taşım alanında yapılacak olan bir dizi yatırımlar arasında bulunan alt geçitlerin ihalesi 26 Mayıs'ta başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılı yatırım programında olan alt geçitlerle ilgili yaptığı açıklamada "Melikgazi Belediyesi önünde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın aşağı alacağız ve bu bölgede trafik kesintisiz akacak. Ayrıca yapımına geçen yıl başladığımız Gültepe Bulvarı Kavşağı'na da 2 adet at nalı şeklinde alt geçit yapacağız. Böylece trafiği burada da kesintisiz hale getireceğiz. Kocasinan Bulvarı'na yaptığımız katlı kavşaklarla kesintisiz hale gelen trafik, pik saatlerde Fuzuli Kavşağı'nda yoğunluğa sebebiyet veriyor. Bu kavşağı alttan geçeceğiz. Bir sonraki kavşak olan Tuna ve 30 Ağustos Kavşağı'nı da birlikte alttan geçerek Kocasinan Bulvarı'ndaki trafiği kesintisiz hale getireceğiz. Bunların yanı sıra Belsin-Yeni Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Raylı Sistem Hattı güzergahında bulunan Terminal Kavşağı ile Bekir Yıldız Bulvarı Kavşağına da 2 alt geçit yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.Başkan Çelik'in açıkladığı alt geçitlerden ilki olan Kocasinan Bulvarı Fuzuli Kavşağı'na yapılacak olan alt geçit için ihaleye 26 Mayıs'ta çıkılacak. İhale saat 09.30'da yapılacak. Fuzuli Kavşağı alt geçit ihalesinden sonra ardı ardında diğer alt geçitlerin ihalesi de yapılarak hızla inşasına başlanacak.