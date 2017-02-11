11.02.2017 14:43:11

Büyükşehir, 16 noktaya daha ekmek büfesi yerleştirecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve ucuz ekmeğe ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 16 noktaya daha ekmek büfesi yerleştirecek.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve ucuz ekmeğe ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla 16 noktaya daha ekmek büfesi yerleştirecek.Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası (MER-EK), tespiti yapılan noktalara ilave olarak yerleştirilecek 16 büfe ile günlük ekmek satışını 50 bin civarına çıkarmayı hedefliyor. Fabrikada, ekmek çeşitleri de çoğaltılarak yakın bir zamanda galeta unu, peksimet ve susamlı/normal çubuk galeta çeşitlerinin satışa sunulması planlanıyor.Mart 2016'da 11 büfe ile günlük ortalama 3 bin 500 adet somun ekmek satışı gerçekleştiren İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren MER-EK'te, Ocak 2017 itibariyle 41 noktada 250 gramlık normal somun ekmek, kepekli somun ekmek, çavdarlı ekmek, tam buğdaylı ekmek ve normal/kepekli rol ekmek olmak üzere 6 çeşit ile günlük 33 bin adet ekmek satışı gerçekleştiriliyor.Mart 2016 tarihinde yaklaşık 90 bin adet ekmek satışından elde edilen aylık gelir yaklaşık 54 bin TL civarı iken, Ocak 2017'deki yaklaşık 850 bin adet ekmek satışından elde edilen aylık gelir yaklaşık 510 bin TL'ye ulaştı.Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası, vatandaşlar tarafından beğenilen ve büyük rağbet gören hijyenik, katkısız ve ucuz ekmeklerin satışlarında, ilave 16 adet büfenin de faaliyete girmesiyle hedeflemiş oldukları günlük 50 bin adet ekmeğe ulaşmayı ve ekmek maliyetlerini 0,60 kuruşun altına düşürmeyi amaçlıyor.