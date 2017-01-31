31.01.2017 15:09:49

Büyükkanne Projesi'nin imzaları yarın atılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Büyükkanne Projesi'nin imzalarını Başbakan Binali Yıldırım ve diğer paydaşların da katılımıyla

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 'Büyükkanne Projesi'nin imzalarını Başbakan Binali Yıldırım ve diğer paydaşların da katılımıyla yarın atacaklarını söyledi.