29.07.2017 21:47:52

Büyükerşen'e saldırıda 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırdığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler saldırı girişiminde bulunmuştu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların üzerinden kurusıkı silah çıktığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.