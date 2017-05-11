11.05.2017 18:06:14

Büyükelçisi Kadyrov'dan Başkan Vergili'ye ziyaret

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

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Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e gelen Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.Ziyaret öncesi Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov'u Organize Sanayi Bölgesi'nde kendisine ait olan demir çelik tesislerini gezdirerek bilgi verdi. Demir çelik tesislerini gezisinin ardından Büyükelçi Kadyrov, Başkan Vergili'yi makamında ziyaret etti.Şeref defterini imzalayan Kadyrov, Başkan Vergili'ye hediye takdim etti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili nazik ziyareti için Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov'a teşekkür etti.