28.01.2017 00:38:39

Büyükelçilik'ten May’e şiirli yanıt

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği, İngiltere Başbakanı May’e şiirle yanıt verdi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, ABD-Rusya diyalogu konusunda “İlişki kurulmalı ancak çok dikkatli olunmalı” tavsiyesinde bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May'e kısa bir şiirle yanıt verdi.

Rusya'nın Londra Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yayınladığı bu şiir Türkçeye şöyle çevrilebilir:

“‘İlişki kur ama dikkat et'

Dedi Başbakan.

Bildiğimiz kadarıyla

Soğuk Savaş bitti çoktan.”

​Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerinin Philadelphia'daki yıllık toplantısına katılan May, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Sovyetler Birliği ile ilişkilerde ‘güven kontrole mani değildir' ilkesine uyduğunu hatırlatarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili olarak, “Benim tavsiyem, ilişki kurulmalı ancak çok dikkatli olunmalı” ifadelerini kullanmıştı.

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