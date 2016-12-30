30.12.2016 15:21:42

Büyükçekmece'de polisler için kurban kesildi

Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ve Büyükçekmece Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği, polislerimizin her türlü kaza ve beladan korunması için dualarla adak kurbanı kesti.

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Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ve Büyükçekmece Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği, polislerimizin her türlü kaza ve beladan korunması için dualarla adak kurbanı kesti.Cuma namazı sonrasında Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polisler için kurban kesildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Acıkara, Büyükçekmece Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Coşkun Kaynak'ın hazır bulunduğu kurban kesiminin ardından kesilen kurbanın eti bölgede ikamet eden şehit ailelerine bağışlandı."Şehit polislerimizi minnetle anıyoruz"Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece Polis Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından polislerimizin her türlü kaza ve beladan korunması amacıyla adak kurbanı kestiklerini belirterek, "Öncelikle şehit düşen tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad makamları cennet olsun. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Geçmişte görev yapan ve yaşamını yitirmiş olan polislerimizin de ruhları, şad makamları cennet olsun" ifadelerini kullandı.