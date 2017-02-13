13.02.2017 13:54:59

Büyükçekmece Belediyesi okulları modernize etti

Büyükçekmece Belediyesi, sömestr tatilini fırsata çevirerek ilçedeki okulların tüm eksikliklerini giderdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları çerçevesinde ihtiyaç görülen okullarda özel bahçe düzenlemesi, çocuk oyun grubu ve büyük boy Atatürk heykelleri yerleştirilirken, okulların tadilat işleri tamamlandı.

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Büyükçekmece Belediyesi, sömestr tatilini fırsata çevirerek ilçedeki okulların tüm eksikliklerini giderdi. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatları çerçevesinde ihtiyaç görülen okullarda özel bahçe düzenlemesi, çocuk oyun grubu ve büyük boy Atatürk heykelleri yerleştirilirken, okulların tadilat işleri tamamlandı.Okullara dev Atatürk heykeliBelediye ekiplerinin ilçede aralıksız yaptığı çocuk oyun parkları ve yeşil alan çalışmaları yanı sıra okul bahçelerinde düzenleme ve yenileme çalışmaları yaptı. Bahadır Erdem İlköğretim Okulu, Tepekent Anadolu Lisesi, Memurdan Armağan İlköğretim Okulu, Hayriye Duruk Kız Meslek Lisesi bahçelerine dev boyutta Atatürk heykeli yapıldı. Suudi Özkan Lisesi'nde Atatürk köşesi yapıldı. Tepecik Akçansa Fatih Sultan Mehmet Okulu bahçesinde çim halı üzerine yeni oyun grubu, voleybol sahası, zemin düzenlemeleri ve genel boyama işlemleri yapıldı. Şehit Şirin Beril İmam Hatip Lisesi ve Büyükçekmece Anadolu Lisesi bahçelerine bisiklet parkı montajı yapıldı."Eğitime katkımız devam edecek"Türk Milli Eğitimi'ne bugüne kadar 27 okul kazandıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; 'Gençlerimizin ve çocuklarımızın eğitimi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Sömestr tatilini fırsat bilip ilçemizdeki okulların eksikliklerini giderdik. Bu yöndeki kararlı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların en iyi şartlarda eğitim almaları için gereken ne varsa yapılacaktır. Büyükçekmece eğitim seviyesi yüksek bir ilçe. Bunu daha üst düzeye çekmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.