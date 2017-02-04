04.02.2017 12:58:01

Büyükannelere verilecek maaşın bütün detayları

Star gazetesi yazarı Resul Kurt, herkesin merak ettiği büyükannelere verilecek maaşın bütün detaylarını bugünkü köşesine taşıdı.

Star gazetesi yazarı Resul Kurt, herkesin merak ettiği büyükannelere verilecek maaşın bütün detaylarını bugünkü köşesine taşıdı.



İşte Resul Kurt'un o yazısı....



Çalışan annelerin, önemli sorunlarından biri olan çocukların bakımı ve yetiştirilmesi konusunda, yeni bir proje hazırlandı. Bu projeye göre doğumdan sonra çalışmaya devam eden annelerin çocuklarına bakan büyükannelere belli bir ücret ödenmesi gündeme geldi. Başta Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK olmak üzere sendikalar ve TOBB gibi iş dünyası kuruluşlarının desteği ve işbirliği ile çalışan annelerin önemli bir sorunu giderilmiş olacak.



Bu proje ile kadın istihdamının da artırılması amaçlanıyor. Kadın istihdamı, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi açısından önemli bir göstergedir. Kadınların işgücü piyasasına girişlerinde eşitsizliğe yol açacak bir hüküm bulunmamasına karşın, ülkemizde bu oranın istenilen düzeylerde olmadığı bir gerçektir. Daha çok çocuk bakımı ev işleriyle zaman geçirilmesi, kadının işgücüne katılımını büyük oranda engelliyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından önemle üzerinde durulan bu projede, pilot olarak uygulanması kapsamında İstanbul, Bursa ve Bakanlıkça belirlenecek diğer üç ilde uygulanacak projenin amacına ulaşması durumunda, proje ülke geneline yayılacak.



Şartlar neler?



- Türk vatandaşı olmak



- Belirlenecek illerde (İstanbul, Bursa, İzmir) ikamet ediyor olmak



- Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması



- Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 0-3 yaş (3 yaş dahil) aralığında olması (Evde bakılacak çocuk sayısının birden fazla olması yapılacak karşılıksız yardım miktarını arttırmayacaktır)



- Annenin en az 18 yaşında olması



- Annenin analık izin süresini geçirmiş olması



- Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması



- Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) akrabalık ilişkisi bulunmaması



- Annenin hizmet akdine tabi (özel sektörde işçi statüsünde) sigortalı olarak bir işte fiili olarak çalışıyor olması ve destek süresi boyunca işten ayrılmaması (Rapor durumları hariç olmak üzere SGK'ya en az 360 tam gün primi bildirilmiş olmak)



- Annenin yıllık ortalama brüt ücretinin asgari ücretin iki katını aşmaması



- Annenin Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışıyor olmaması



- Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması ve 65 yaşını aşmamış olması



- Büyükannenin doktordan sağlığının çocuğa bakmaya elverişli olup olmadığına ilişkin rapor alması gerekiyor.



Uygulama 2017 yılı mart ayından itibaren 5 bin büyük anne ile birlikte pilot olarak uygulanacak,



Nasıl uygulanacak?



- Başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne yapılabilecektir. Eksiksiz başvurular, başvuru sırasına göre sıralanarak, sonrasında puanlama sistemine göre faydalanacak kişiler belirlemek üzere sisteme girilecektir.



- Proje ekibi veya müfettişler/denetmenler tarafından bazı zamanlarda büyükannenin çocuğa bakıp bakmadığını belirlemek amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir.



- Pilot uygulamada, 5 bin büyükanneye bir yıl süreyle 420-500 TL civarında karşılıksız yardım verilecektir.

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