24.02.2017 13:52:29

Büyükanne maaşları ne zaman verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, büyükanne maaşlarının verileceği tarihi açıkladı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne maaşlarıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu.

Müezzinoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında hem istihdam seferberliğinden hem de kıdem tazminatlarıyla ilgili gelişmelerden bahsetti. Müezzinoğlu büyükanne maaşları hakkında "Biz dedik ki böyle bir projenin destekçisi olalım. 6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ile 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı bu ülkeye ait olan bir proje olacak. İnşallah başarılı, bu ülkeye ait olan bir proje olacak. Milli bir proje olacak. Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum, esas sosyokültürel boyutu çok anlamlı olduğuna inanıyorum" açıklamalarında bulundu.