18.07.2017 08:47:54

Büyükada'da gözaltına alınan aktivistlerden 6'sı tutuklandı

İnsan hakları savunucusu olan örgütlere mensup aktivistler Büyükada'da gözaltına alınmıştı. 10 kişiden 6'sı tutuklandı 4'ü serbest bırakıldı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Temmuz'da Büyükada'da bir otelde eğitim programı toplantısına operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan 8'i Türk, 1'i Alman, 1'i İsveç vatandaşı toplam 10 şüpheli, İstanbul Emniyet'indeki sorgularının ardından dün öğlen saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından tutuklanması talep edilen 10 kişi şu şekildeydi:

İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü),

İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu),

Nalan Erkem (Helsinki Yurttaşlık Derneği),

Özlem Dalkıran (Helsinki Yurttaşlık Derneği),

Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği),

Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği),

Nejat Taştan (Eşit Haklar İzleme Derneği),

Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi),

Ali Garawi (İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi),

Peter Steudtner (Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi)

Savcılıktaki ifade verme işlemleri yaklaşık 8 saat süren şüpheliler, 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklama kararında dosyada bulunan gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve yazışma içeriklerinin dikkate alındığı belirtildi. Serbest bırakılanlar hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 sonrası Hamburg'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlamış ve olaya ilişkin '15 Temmuz'un devamı niyetinde bir toplantıydı' demişti.