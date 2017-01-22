22.01.2017 21:38:16

'Büyük Türk milletinin en büyük adımlarından biri'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni anayasa değişikliğinin devleti darbe modundan çıkartacağını belirterek, 'Önümüzdeki referandum, 21

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni anayasa değişikliğinin devleti darbe modundan çıkartacağını belirterek, "Önümüzdeki referandum, 21. asırda başlayan büyük bir yürüyüşün temel adı olan büyük Türk milletinin en büyük adımlarından biridir" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da AK Parti'nin Ocak ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Bakan Soylu, buradaki konuşmasında yeni anayasa sürecine değinerek, "Acımız vardır ancak korkumuz yoktur. Başımız diktir. Terör örgütleri artık son demlerini yaşamaktadır. Özellikle son 2 ayda PKK'ya katılan kişi sayısı sadece 5 kişi. Ne kadar istismar ederlerse etsinler ne kadar oradaki insanlarımızı evlatlarımızı çocuklarımızı hem de illegalle korkutarak dağa götürmek isterlerse istesinler bu milletin birliğini bozamayacaklar. Yapmamız gereken ilk iş ülkemizi ve şu hükümet sistemimizi hızlı karar alabilen birlik ve bütünlüğümüzü sağlayabilecek daha demokratik ve güçlü bir liderlik ortaya koyabilecek bir hale getirmektir. İşte bunun ilk adımı gazi meclisimiz atmıştır" şeklinde konuştu."YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DEVLETİ DARBE MODUNDAN ÇIKARTACAK"Yeni anayasa değişikliğinin devleti darbe modundan çıkartacağını dile getiren Bakan Soylu, "Kapsamlı bir anayasa teklifini milletimizin onayına sunulmak üzere kabul etmiştir. Bu yeni anayasa değişikliği devletimizi darbe modundan çıkartarak hem başlangıç ayarlarına ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 rotasına döndürecektir. Artık direksiyon başına geçmenin zamanı gelmiştir. Bu önerdiğimiz sistem milletimize sunduğumuz sistem elbette ki ismi Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Ama bunun bir ismi vardır ki bu demokrasi ile bezenmiştir, bunun bir ismi vardır ki bu milletin hür ve özgürlüğü ile bezenmiştir. Bunun bir ismi vardır ki, ne kadar zorluk çıkarsalar çıkarsınlar hangi darbe anlayışını ortaya koymaya çalışırlarsa çalışsınlar. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık darbesiyle ve 6-7 Ekim olaylarıyla ardından 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bu ülkeyi siz yönetemezsiniz siz bu ülkeyi yarına taşıyamazsınız diye bizi bir anlayışa sevk etmeye ve bizi bir anlayışla karşı karşıya bırakmaya çalışırlarsa çalışsınlar 21. asrın başından itibaren bu millet demokrasiye sahip çıkan, bu millet istiklaline ve hürriyetine sahip çıkan bu sistemin adını koymuştur. Bu sistem milletin sistemidir. Bu sistem milletin talebidir. Siz kimsiniz de 50 gramlık oy pusulasıyla beraber bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerin ortaya koymuş olduğu bir süreci tersine çevirmeye çalışıyorsunuz. Mücadele bir siyaset mücadelesi değildir. Buradan net bir şekilde söylüyorum. Önümüzdeki referandum 21. asırda başlayan büyük bir yürüyüşün temel adı olan büyük Türk milletinin en büyük adımlarından biridir" ifadelerini kullandı.(Bekir Koca - Ozan Köse / İHA)