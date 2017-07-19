19.07.2017 15:17:23

Büyük protesto! Binlerce kişi Cumhurbaşkanlığı'nda

Parlamentodan geçen yasayı protesto eden binlerce kişi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplandı.

Polonya'da parlamentonun milletvekilleri ve adalet bakanına, Yüksek Mahkeme üyelerini yargı çevrelerine danışmadan atama yetkisi veren yasa tasarısını kabulünün ardından protesto gösterileri sürüyor.

BBC'nin haberine göre, yasayı protesto eden binlerce kişi dün başkent Varşova'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gösteriler üzerine yaptığı açıklamada, krizin çözümü için yargıçların atamasını yapan Ulusal Yargı Konseyinin üyelerinin belirlenmesi sürecinde parlamentoda yapılacak oylamada salt çoğunluğun yeterli olmaması önerisini getirdi.

Duda'nın önerisi, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS), adayların onaylanması için en az bir partinin desteğine ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

Devlet Başkanı Duda, parlamentonun, getirdiği değişiklik önerisini kabul etmemesi halinde Yüksek Mahkemeyi ilgilendiren bir başka tartışmalı yasayı onaylamayacağını da dile getirdi.

PiS lideri Jaroslaw Kaczynski tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterilen eski parti üyesi Duda ile Kaczynski'nin ilişkilerinin son dönemde çok iyi olmadığı iddia ediliyor.

Duda'nın yasayı olduğu gibi imzalaması halinde PiS, milletvekillerinin desteğiyle Ulusal Yargı Konseyinin üyelerini atayabilecek.

Muhalifleri yasaya, yargı bağımsızlığını yıpratacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Polonya'da PiS'in, "sadece seçkin sınıfa hizmet ettiği ve yozlaştığı" gerekçesiyle yargıda reform yapılması amacıyla önerdiği tasarı, parlamentoda yapılan oylamada milletvekillerinin onayını almıştı.

AB yetkilileri de yasayı yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.

Avukat olan Kaczynski, Polonya'da yargı sisteminin, komünist dönemde var olanın devamı niteliğinde olduğunu ve "radikal değişiklere" ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

Ülkede 2015'ten bu yana PiS iktidarında yürürlüğe giren tartışmalı reformlar, protestolara neden olmuştu.