21.07.2017 10:00:24

Büyük projelerde yabancı iştahı

Üçüncü Havalimanı için Alman bankalarının refinansman istediği belirtilirken, Çanakkale 1915 Köprüsü’nde de en büyük finansmanı Koreliler sağlayacak.

Yabancı bankalar ülkenin büyük projelerini radara aldı. Üçüncü Havalimanı projesi için Almanya'nın önde gelen bankalarının finansman için sıraya girdiği öğrenildi. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Üçüncü Havalimanı'nın refinansmanı için görüşmelere başladı. 150 milyon yolcu kapasiteli projenin ilk etabı için altı bankayla 4.5 milyar euroluk finansman anlaşması imzalanmıştı. Daha önce de Deutsche Bank, İzmir-İstanbul otoyol projesinin birinci faz finansman paketine refinansman teklifinde bulunmuştu. Sekiz Türk bankası ile tekrar masaya oturmuş ve daha düşük faizle kredi yenilenmişti.

KORELİLER ANA FİNANSÖR

Koreli Daelim, SK Türk ortakları Limak ile Yapı Merkezi'nin ortak girişim grubunun kazandığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de yurtdışı finansman ağırlıklı olacak. Kore Exim Bankası Türkiye Baş Temsilcisi Ahn Sang-seon, dün düzenlediği basın toplantısında projenin finansmanı için görüşmelere ağustos ayında başlanacağını ve birçok bankanın istekli olduğunu belirtti. 10 milyar TL'lik proje için EBRD, IFC ve büyük Türk bankaları da devreye girecek.

1.5 MİLYAR $'LIK KAYNAK

Ahn Sang-seon, ağırlıklı olarak Kore Eximbank'ının destekleyeceği proje hakkında şunları söyledi:

"Dünyada 28 temsilciliğimiz var. Türkiye'deki temsilciliğimizi üç yıl önce açtık. Koreli firmaların Türkiye'deki yatırımları büyüyor. Son olarak Mars sinemalarının Koreli bir yatırımcı tarafından satın alınmasını örnek gösterebiliriz. Bu proje dışında Avrasya Tüneli Üçüncü Köprü, Kırıkkale Doğalgaz Santrali ve Gaziantep Hastane Projesinin finansmanı da dahil olmak üzere Türkiye'de 1.5 milyar dolar tutarında kredi kullandırdık."

MART 2018'DE İMZA ATILIYOR

Çanakkale Köprüsü projesini başından beri desteklediklerini söyleyen Ahn Sang-seon, "2018'in mart ayında finansman işlemi biter. Türkiye'de ofis açtık çünkü ekonominin gelişeceğine inanıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin çevre ülkelerindeki projeleri de İstanbul ofisi üzerinden finanse edeceğiz" dedi.