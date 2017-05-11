11.05.2017 10:24:11

'Büyük Hayır' geleneği gün sayıyor

Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl Mayıs ayının 2'inci haftasında yapılan büyük hayır ve toplu sünnet töreni için tüm hazırlıklar tamamlandı. 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Simav Belediyesi ve hayır severlerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

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Kütahya'nın Simav ilçesinde, her yıl Mayıs ayının 2'inci haftasında yapılan büyük hayır ve toplu sünnet töreni için tüm hazırlıklar tamamlandı. 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Simav Belediyesi ve hayır severlerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, yarım asırlık bir geçmişi olan büyük hayır ve toplu sünnet merasimine katılımın, bu yıl 20 bin kişiyi geçeceğini ifade etti. Özkan, " Çok eski bir geleneğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. 13 Mayıs Cumartesi günü açılış, helva karma ve sünnet konvoyu ile başlayacak olan etkinliklerimiz, 14 Mayıs Pazar günü binlerce kişiye verilecek yemek ikramı ile sona erecek. 50 yılı aşkın bir süredir geleneksel olarak, bir şölen havasında gerçekleştirilen büyük hayır ve toplu sünnet merasimine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. (MEİ-EFE)