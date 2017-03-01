01.03.2017 19:08:21

'Büyük Göztepe Tümülüsü' turizme açılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü turizme kazandırılacak- Karabük Valisi Aktaş:- 'Yıl içerisinde sonbahara doğru burayı ziyarete açmayı düşünüyoruz'

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü turizme kazandırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle 2011'de kazı çalışmalarına başlanan ve şimdiye kadar 20 mezar bulunan Büyük Göztepe Tümülüsü'nde sona yaklaşıldı.

Karabük Valisi Mehmet Aktaş, beraberinde Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile kazı alanına gelerek, kazı başkanı Şahin Yıldırım'dan bilgi aldı.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tümülüsün milattan 900 yıl önce oluşturulmuş çok önemli ve orijinal bir tümülüs olduğunu ifade ederek, "Geçmiş dönemlerde maalesef define arayıcıları tarafından belli oranda tahrip edilmekle birlikte, yine de mevcut hali bile oldukça orijinallik taşıyor. Bu kazı Kastamonu bölgesi tarafından yapılıyor. İnşallah bizde İl Özel İdaresinden bir kaynak aktararak Safranbolu Belediyesiyle birlikte buranın geri kalan çalışmalarının da tamamlanması ve üzerinin uygun bir şekilde kapatılarak ziyarete uygun hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Yıl içerisinde sonbahara doğru burayı ziyarete açmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

- Tümülüs

Frigler döneminde, Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesedi ile kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor. Tümülüsler, boyu ve mimarisiyle ölen kişinin zenginliğini de simgeliyor.