18.07.2017 11:00:17

Büyük facia: 27 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucunda 27 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin güneybatısında yer alan Kwilu bölgesinin yönetiminden sorumlu Nicolas Bulukungu, AA muhabirine, yolcu taşıyan bir teknenin Kasai Nehri'nde battığını belirtti.

Bulukungu, cuma günü yaşanan kazadan bölgede etkili olan kötü hava şartlarının nedeniyle ancak 3 gün sonra haberdar olduklarını kaydetti.

Kazada 27 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bulukungu, 50'ye yakın kişinin kaybolduğunu söyledi. Bulukungu, kötü hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Ülkede eski ve bakımsız teknelere çok sayıda yolcu alınması, sık sık ölümcül tekne kazalarına yol açıyor. Geçen ay ülkenin batısındaki Mai-Ndombe Gölü'nde meydana gelen kazalarda en az 33 kişi ölmüştü