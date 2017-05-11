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Büyük Çorlu Eğitim Kermesi açıldı
11.05.2017 17:50:50

Büyük Çorlu Eğitim Kermesi açıldı

Çorlu Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan ve Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından tüm şehitler anısına yaptırılacak 15 Temmuz Şehitler İlkokulu'na katkı sağlamak adına düzenlenen Büyük Çorlu Eğitim Kermesi açıldı.

Çorlu Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan ve Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından tüm şehitler anısına yaptırılacak 15 Temmuz Şehitler İlkokulu'na katkı sağlamak adına düzenlenen Büyük Çorlu Eğitim Kermesi açıldı.

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi mevkinde yer alan fuar alanında gerçekleştirilen kermesin açılışı için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Törende Çorlu Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun Çorlu Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı eşliğinde bir dinleti sundu. Sonrasında Çorlu Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.

Eğitim kermesinin açılışına Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kermesin açılışında konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, son derece önemli olan bu girişimin, kermesin hayırlı olmasını dileyerek, hazırlanmasında emeği geçenlere ve açılış programına katılanlara teşekkür etti. Ceylan, "Eğitim konusu gerçekten önemli bir konu. Eğitimin ana ögesi olan okullaşma ve fiziki şartların iyileştirilmesi çok önemli. Bu açıdan, Çorlu ilçemizde de gerçekten göçün verdiği netice sonucu ciddi şekilde derslik ve okul ihtiyacı var. Bunun giderilmesi amacıyla gerek yerel yönetimlerimiz belediyemiz gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerek hayırseverlerimiz ve biz devlet olarak Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatırımlarımızı yapıyoruz. Ama bugün burada yapılan bu hizmet ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

"15 Temmuz Okulunun şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Sayın kaymakamımızın önderliğinde, buradaki Çorlulu hemşerilerimizin birlikte bir iş yapmak, birlikte Çorlululuk ruhunu geliştirmek, birlikte bu kaynaşmayı dayanışmayı sağlamak, bunun neticesinde de hayırlı bir işe vesile olmak amacıyla bir okul, bir eğitim yuvası, çocukların geleceği için güzel bir şeye imza atmak açısından son derece önemli olan bu girişime katkı sağlayan, buna öncülük eden herkese teşekkür ediyorum. Birliği ve beraberliği oluşturmaya yönelik olan bu kermesin bu çalışmanın da hayırla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tekirdağlı Çorlulu sanayicilerimize, kermese katkı sağlayan herkese 15 Temmuz, okulumuzun Tekirdağ'ımıza özellikle Çorlu'muza hayırlı olmasını diliyorum. Bu okulu en kısa sürede tamamlayıp hep birlikte inşallah açılışını da en kısa sürede gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Hedefimiz Türkiye'nin en büyük kermesi olmaktı"

Kermes açılışında konuşan projenin mimarlarından olan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ise, "Böyle bir kermes, fikri ortaya çıktı. Eğitime büyük bir destek vermeyi hedefledik ama esas hedefimiz Türkiye'nin en büyük kermesi olmaktı. Bu iddiayla ortaya çıktı. Çünkü bölgemizde 500 en büyük firma arasında yer alan 57 firma bulunuyor" dedi.

Aslında hep şikayetçi olunan noktaya da değinene Kaymakam Kılıç, "Sanayicilerimiz İstanbul'da oturuyorlar, vergilerini İstanbul'a veriyorlar hayırlarını da kendi memleketlerinde yapıyorlar. Dolayısıyla buraya bir şey kalmıyor konusu en çok şikayet edilen konulardandı. Biz onların da burada okul ihtiyacı olduğunu bilmelerini istedik. Aslında okul ihtiyacı bir bahane oldu. Burada yapmak istediğimiz şey konusunda okul bir araç oldu. Esas amacımız burada birlikte bir şey yapıyor olmaktı. Bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kermese herkes destek verdi"

Kaymakam Kılıç, "Şu anda buradaki sahnede 4 gün boyunca burada olacak çeşitli etkinliklerde ses düzeniyle ilgili hiçbir para talebinde bulunulmuyor. Çadır için hakikaten bayağı bir para harcandı ama bizden 5 kuruş talep edilmiyor. Odalardan, belediyemizden meslek odalarından, meslek gruplarından, sivil toplum örgütlerimizden, derneklerimizden o kadar güzel destekler verildi ki herkes bir yerinden tuttu ve bugün ortaya çıkan Türkiye'nin en büyük kermesi iddiamız söz konusu oldu" şeklinde konuştu.

"Fuar havasında bir kermes olduğunu düşünüyorum"

Fuar havasında bir kermes olduğunu düşünüyorum diyen Kaymakam Kılıç, "Sanayicilerimize olayı anlattığımızda hiçbir ret kararı ile karşılaşmadık. Herkes olumlu karşıladı. Kermese iki hafta sürecek sonrasında katılım sağlayacak, firmalarımız da olacak. İlk haftadan katılamayan firmalarımız da var. Ama sonraki hedefimizde de Ramazan'a 2 hafta var. Ramazan süresince de çadırımız zaten burada olacak. Eğer fikirlerimizi geliştirebilirsek burada İstanbul Feshane'deki gibi Ramazan etkinlikleri yapabilirsek onu da başarmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum Sayın valimizi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımızı özellikle bugün de bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çorlu kaymakamımız methiyeyi hak ediyor"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da açılışta yaptığı konuşmada, "Böyle güzel bir günde böyle hayırlı bir işin bir arada olmaktan son derece mutluyum. Eğitime yapılan yatırım en güzel yatırımdır. Ben methetmeyi pek sevmem ama sayın kaymakamımıza bir methiye düzmek istiyorum. Gerçekten bunu hak ediyor çok kısa sürede Çorlu'yu tanıdı. Çorluluların gönlünde yerini aldı. Ben kendisini bir kez daha kutluyorum. Durum böyle olunca biz de bu tip etkinliklerde sayın kaymakamımızın yaptığı etkinliklerde, kendimize görev çıkarıyoruz. Davet edilmesek de bu tip programlarda olmayı kendimize bir borç biliyoruz. Çorlu Belediye Başkanımızla bir araya geldiğimizde sabahtan buyana bu etkinlik için çalıştıklarını, çaba harcadıklarını söyledi. Sayın başkanımızı da kutluyorum. Böyle iki tane Çorlu aşığı bir araya geldiği zaman Sayın valimizin de liderliğinde biz hep beraber Çorlu'yu en güzel yere getirmeye çalışacağız. 45 gün sürecek olan ve Ramazan ayını da içerisine alacak olan bu kermesin, Türkiye'nin en büyük kermesi olacağını düşünüyorum ve öyle olacağına da inanıyorum. Bu yapılan okul konusunda en güzeli de sınıflara, şehitlerin isimlerinin verilecek olması. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.
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