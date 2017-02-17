17.02.2017 19:38:44

Büyük balık küçük balığı yutar atasözü gerçek oldu

Büyük balık küçük balığı yutar atasözü böyle gerçek oldu

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Büyük balık küçük balığı yutar atasözü böyle gerçek oldu. Fok balığı, yengeci avlamaya çalışan ahtapotu midesine indirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Monterey ilindeki sahilden okyanusa dalan iki dalgıç, suyun altında ilginç anlara şahitlik etti. Okyanustaki canlıları görüntüleyen dalgıçların kadrajına bir ahtapot ve yengeç girdi. Avlanmaya çalışan ahtapot yengeci kovalıyordu. Yaşanan kovalamaca sırasında aniden ortaya çıkan fok balığı, bir hamleyle ahtapotu yuttu. Yengeç şimdilik yem olmaktan kurtulurken, o anlar dalgıçların kamerasına yansıdı.