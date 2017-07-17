17.07.2017 12:17:06

Bütçe açığı açıklandı

Bakan Ağbal Ocak-Haziran dönemindeki bütçe açığının 25.2 milyar TL olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenliyor.

Ağbal'ın konuşmasından satır başları:

- Aldığımız tedbirlerin bu yıla maliyeti 11,9 milyar TL, 2018 yılına 7,4 milyar TL, 2019 yılına 6,9 milyar TL olacak.

- Ancak maliyetten çok daha fazla ekonomiye katma değer oluşturduk.

- Türkiye ekonomisi bizi şaşırtmadı ama birçok çevreyi şaşırtacak şekilde güçlü bir toparlanmayı daha 2016 son çeyrekte gerçekleştirdi.

- Ekonominin birçok alanında çok hızlı toparlanma oldu, toparlanma geçici, sığ veya belirli sektörlere yönelik olmaktan öte ekonominin geneline yansıdı.

- Sanayi üretimi güçlü bir büyümeye işaret ediyor.

- Sektörel vergi indirimlerinin çok net, somut olumlu gelişmelerini yaşıyoruz.

- Sektörel güven endeksinde genele yaygın bir toparlanma görüyoruz.

- Kredi hacimlerinde çok önemli pozitif gelişmeler var.

- Kurdaki oynaklıkların önemli ölçüde aşağı geldiğini görüyoruz.

- Merkezi yönetim bütçesi haziranda 13,7 milyar lira, ocak-haziranda 25,2 milyar lira açık verdi.

- İlk 6 ayda bütçe açığı yılbaşındaki hedefin yüzde 53,9'u oranında.