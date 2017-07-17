Bütçe açığı açıklandı
Bakan Ağbal Ocak-Haziran dönemindeki bütçe açığının 25.2 milyar TL olduğunu açıkladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenliyor.
Ağbal'ın konuşmasından satır başları:
- Aldığımız tedbirlerin bu yıla maliyeti 11,9 milyar TL, 2018 yılına 7,4 milyar TL, 2019 yılına 6,9 milyar TL olacak.
- Ancak maliyetten çok daha fazla ekonomiye katma değer oluşturduk.
- Türkiye ekonomisi bizi şaşırtmadı ama birçok çevreyi şaşırtacak şekilde güçlü bir toparlanmayı daha 2016 son çeyrekte gerçekleştirdi.
- Ekonominin birçok alanında çok hızlı toparlanma oldu, toparlanma geçici, sığ veya belirli sektörlere yönelik olmaktan öte ekonominin geneline yansıdı.
- Sanayi üretimi güçlü bir büyümeye işaret ediyor.
- Sektörel vergi indirimlerinin çok net, somut olumlu gelişmelerini yaşıyoruz.
- Sektörel güven endeksinde genele yaygın bir toparlanma görüyoruz.
- Kredi hacimlerinde çok önemli pozitif gelişmeler var.
- Kurdaki oynaklıkların önemli ölçüde aşağı geldiğini görüyoruz.
- Merkezi yönetim bütçesi haziranda 13,7 milyar lira, ocak-haziranda 25,2 milyar lira açık verdi.
- İlk 6 ayda bütçe açığı yılbaşındaki hedefin yüzde 53,9'u oranında.