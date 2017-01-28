28.01.2017 14:13:16

Burun estetiği için yatırıldığı hastanede ölen genç kız toprağa verildi

Gaziantep'te burun estetiği ameliyatı için yatırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in cenazesi gözyaşları ile defnedildi. Genç kızın tabutuna ise beyaz duvak örtüldü.

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Gaziantep'te burun estetiği ameliyatı için yatırıldığı hastanede yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kübra Özüberk'in cenazesi gözyaşları ile defnedildi. Genç kızın tabutuna ise beyaz duvak örtüldü.Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki Kübra Özüberk, burun estetiği ameliyatı için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yatmış, ameliyattan sonra bir daha uyandırılamamıştı. Hayatını kaybeden genç kızın otopsisi dün akşam geç saatlerde tamamlandı. Genç kızın cenazesi, bugün defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.Genç kız için Bahattin Nakıboğlu Cami avlusunda cenaze töreni düzenlendi. Törende genç kızın tabutu beyaz duvağı ile örtülürken, tabutun üstüne ise en sevdiği beresi konuldu. Cenazede anne Oya ve baba Ümmet Özüberk, gözyaşlarını tutamadı. Ayakta güçlükle durabilen anne Oya, "Kübra'm. Kübra'm gitti" diye feryat etti.Genç kızın cenazesi, öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.