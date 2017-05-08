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Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'
08.05.2017 23:26:31

Buruk: 'İstediğimiz her şey oluyor'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha öne

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Akhisar Belediyespor Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Gaziantepspor'u 6-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galip gelmek çok önemliydi. Maçtan önce de hesaplarımızda ilk 7'yi yakalamak istiyorduk. Kazandığımız takdirde ilk 7'nin bir puan gerisine geliyorduk. Özellikle son haftalardaki iyi oyunumuzu aynı şekilde sahaya yansıttık. Maçın başı istediğimiz gibi başlamadı. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol ve ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız goller bize önemli bir galibiyet getirdi. 6-0'lık galibiyet çok önemli. Bizim takımımız iç sahada Bursaspor'a 5 golü vardı, bugün de 6 gol bulduk. Her şeyden önemlisi sahada oynadıkları oyundan zevk alan futbolcu grubu görüyorum. Bizi en çok mutlu eden şey bu. Gaziantepspor da çok önemli bir camia. Onlar için de çok kritik bir maçtı, kaybettiler. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İnşallah onlar da istedikleri sonuçları alırlar. Çok mutluyuz. Gol atmak önemli fakat iyi oyunla gol atmak daha önemliydi. Bunu çok önemsiyoruz. Hem gol sayısını arttırdık hem de 2 haftadır gol yemiyoruz. İstediğimiz her şey oluyor. İnşallah lig sonuna kadar böyle devam eder" dedi.

GAZİANTEPSPOR CEPHESİ

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Akhisar Belediyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Benim geldiğimden beri aradaki 11 puanlık fark ve bu farkı kapatmak için verdiğim mücadele ve inanmışlık, maalesef bazıları tarafından fazla inanılmamış galiba ki bugün sahada onun görüntüsünü gördük" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Gaziantepspor, ligin 30. haftasında deplasmanda konuk olduğu Akhisar Belediyespor'a 6-0'lık farklı skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bugün çok farklı bir mağlubiyet aldık. Hangi takım olursanız olun giydiğiniz formanın hakkını vermek zorundasınız. Gaziantepspor için ayrı bir parantez açmak gerektiği düşüncesindeyim. Benim geldiğimden beri aradaki 11 puanlık fark ve bu farkı kapatmak için verdiğim mücadele ve inanmışlık, maalesef bazıları tarafından fazla inanılmamış galiba ki bugün sahada onun görüntüsünü gördük. Gaziantepspor belki de dünyada eşine çok az rastlanır durumlar yaşıyor. Kendi takımımız içerisindeki bir arkadaşımızın intiharı ve yaşadığımız 15 gün içerisindeki bu süreç ve kaos bizi inanılmaz derecede etkiledi. Ben futbolcu kardeşlerime söyledim; 'Çarşamba günü inanmayan varsa gelmesin kardeşim. Sonucunda Gaziantepspor forması değerlidir, her forma gibi onun hakkını vermek zorundasınız, o yüzden de çıkacaksın ya sahada mücadele edeceksiniz ya da ben sizinle ilgili gereken kararı vereceğim' dedim. Sonucunda bir şehri temsil ediyoruz. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunlara rağmen, birçok kişiye rağmen benim inancımın yüzde 20'sine inanmış olsalardı bugün çoktan kurtulmuş olurduk. Geçtiğimiz süreçlere bakıyorum, 2 tane maçtaki bariz hakem hataları, 2 tane maçtaki son saniyede boş kaleye kaçırdığımız goller vardı. Böyle olunca bulunduğunuz konuma düşüyorsunuz. Gaziantepspor'da ben inancımı kaybetmiş değilim. Yolumuza devam edeceğiz. Eğer inanmayan futbolcular da varsa Gaziantep'in gençlerinden, altyapısından futbolculara o formayı giydireceğim ve o sahada mücadeleyi verdirteceğim" dedi.

(Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ/İHA)
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