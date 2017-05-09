09.05.2017 18:48:51

Bursasporlu taraftarlar umreye uğurlandı

Bursaspor'un ateşli taraftarlar grubu Teksas üyeleri, dualarla umreye uğurlandı.

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Bursaspor'un ateşli taraftarlar grubu Teksas üyeleri, dualarla umreye uğurlandı.Teksas taraftar grubu lideri Selim Kurtulan'ın öncülük ettiği Bursaspor tarafı 93 kişi, ailelerin ve vatandaşların katıldığı törenle mukaddes topraklara uğurlandı. Doğanbey Otoparkı'ndaki uğurlamaya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun da katıldı. Başkan Mustafa Dündar, kafilenin bindiği otobüse girerek taraftarlara hayırlı yolculuklar diledi. Mukaddes topraklara gitmenin heyecanını yaşayan taraftar ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Umre kafilesi, dua sonrası otobüslerle hava alanına doğru yola çıktı.Bursaspor'un ateşli taraftar grubu Teksas, geçen sene de sosyal sorumluluk projesi kapsamında 76 taraftarını umreye göndermişti.