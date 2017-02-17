18.02.2017 00:27:15

Bursasporlu isme havaalanında tepki: 'Bursa'yı terk et'

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a mağlup olan Bursaspor'da, eleştirilerin odak noktasında yer alan Deniz Yılmaz, havaalanında şok bir tepkiyle karşılaştı. Yenişehir Havaalanına gelen bir taraftar, Deniz'e yönelik, 'Seni bu takımda istemiyorum. Bursa'yı terk et' şeklinde tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a mağlup olan Bursaspor'da, eleştirilerin odak noktasında yer alan Deniz Yılmaz, havaalanında şok bir tepkiyle karşılaştı. Yenişehir Havaalanına gelen bir taraftar, Deniz'e yönelik, "Seni bu takımda istemiyorum. Bursa'yı terk et" şeklinde tepki gösterdi.Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 19. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan golcü oyuncu Deniz Yılmaz, eleştirilerin odak noktasındaki isim olurken, deneyimli oyuncu Bursa Yenişehir Havaalanında ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Havaalanına gelen Necmi Ayıldız isimli bir taraftar, Deniz'in önünü keserek, "Sen Bursaspor'u hak etmiyorsun, gideceksin. Gideceksin Bursaspor'dan. Ne hakkın var senin Bursaspor'u perişan etmeye. Bursa'yı terk et. Yakışmıyor sana Bursaspor forması. Bir daha giyme Bursaspor formasını" diye tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı taraftarları Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ile Teknik Direktör Mutlu Topçu, sakinleştirmeye çalıştı.