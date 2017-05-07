07.05.2017 20:56:41

Bursasporlu futbolculara Trabzon Havaalanında tepki

Çaykur Rizespor'a 6-0 mağlup olan Bursaspor, Trabzon Havaalanında bir grup taraftarın alkışlı tepkisi ile karşılaştı

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Çaykur Rizespor'a 6-0 mağlup olan Bursaspor, Trabzon Havaalanında bir grup taraftarın alkışlı tepkisi ile karşılaştı. Tribün liderlerinden Selim Kurtulan ise havaalanında oyunculara yönelik, "Yazıklar olsun hepinize. Hiç utanma da yok" diye bağırdı.Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Rize'den otobüsle Trabzon Havaalanı'na gelen Bursaspor kafilesi, havaalanına girişte bir grup taraftarın alkışlı tepkisi ile karşılaştı."Hiç utanma da yok"Havaalanının içinde ise beklemeye geçen futbolcuların yanına gelen tribün liderlerinden Selim Kurtulan, "İki hafta 5, bugün 6. Yazıklar olsun hepinize. Hiç utanma da yok" diye bağırdı. Kurtulan, daha sonra futbolcuların yanından uzaklaştırıldı.(Mesut Alan/İHA)