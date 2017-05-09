09.05.2017 21:46:14

Bursaspor'un U19 takımı şampiyon oldu

U19 Gelişim Ligi Türkiye Şampiyonası Final maçında Bursaspor, İzmir temsilcisi Altınordu'yu 3-1'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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U19 Gelişim Ligi Türkiye Şampiyonası Final maçında Bursaspor, İzmir temsilcisi Altınordu'yu 3-1'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.WOW Futbol Merkezi'nde oynanan müsabakaya tutuk başlayan Bursaspor, 22. dakikada Çağrı'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. 24'de penaltıyı gole çeviren Yusuf Muhammed skoru 1-0'e getirdi. 34. dakikada sahneye çıkan Taiwo, Eren Şekerci'nin ara pasında sol kanattan ceza sahası içine girerek dar açıdan yerden sert vurdu ve topu ikinci kez Altınordu ağlarına gönderdi. Bu golle ilk yarı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da iyi başlayan yeşil-beyazlılar, 60. dakikada Taiwo ile bir gol daha buldu ve farkı 3'e çıkardı.Bu golün hemen ardından 65. dakikada Altınordu takımında Cihad farkı ikiye indiren golü kaydetti. Karşılaşma 3-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sonuçlanırken, yeşil-beyazlı takım 2016-2017 Sezonu U19 Ligi Şampiyonu oldu.Büyük coşku yaşandıKarşılaşmanın bitiş düdüğü ile büyük sevinç yaşandı. Futbolcular şampiyonluğu timsah yürüyüşü yaparak kutlarken, Teknik Direktör Muzaffer Kabadayı'yı havalara atan Bursaspor'da kupayı Bilal Yıldırım, U21 Milli Takımı Antrenörü Abdullah Ercan'ın elinden havaya kaldırdı.Bu sonuçla Timsah, önümüzdeki yıl yapılacak olan U19 Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.