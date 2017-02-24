24.02.2017 22:37:05

'Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 'İkinci yarıda daha derli toplu oynadık ve pozisyonlar bulduk

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "İkinci yarıda daha derli toplu oynadık ve pozisyonlar bulduk. Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü" dedi.Kasımpaşa ligin 22. haftasında Bursaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özdeş, "İlk yarıdaki Bursaspor maçından sonra oyuncularım 27 puan topladı. İyi bir iş yaptılar. Futbolcularımı kutluyorum. Oyunun ilk 45 dakikası bizim için iyi geçmedi. İlk yarıda gol atması gereken takım Bursaspor'du. Oyuncularımla ritimsizliği düzeltmemiz gerektiğini konuştum. İkinci yarıda daha derli toplu oynadık ve pozisyonlar bulduk. Bursaspor'un ritmi bozuldu ve 4-0'dan sonra tempo düştü. Umarım oyunumuz gelişerek devam eder. 8 günde kupa dahil iki önemli maç oynayacağız" diye konuştu.BURSASPOR CEPHESİBursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, "Galibiyet alıp hedefleri değiştirmek istiyorduk" dedi.Ligin 22. haftasının açılış maçında Bursaspor deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup oldu.Teknik Direktör Mutlu Topçu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "3 haftada 3 kırmızı kart gördük. 3 maçı da 10 kişi oynadık. Kırmızı kartlar ilk yarıda geldi. Penaltı ve kırmızı kart oyunun akışını değiştirdi. İlk yarıda Onur ve Aziz'le sol taraftan ciddi ataklar geliştirdik. Bir topumuz direkten döndü. İkinci yarıda direnç sağlamaya çalıştık. İkinci golü yedikten sonra oyun disiplininden uzaklaştık. Bizim için talihsiz bir gece. Galibiyet alıp hedefleri değiştirmek istiyorduk. Futbolda bireysel hatalar da oluyor. Daha fazla efor gerekiyordu bugün bunu başaramadık" diye konuştu.(Doğan Gündoğdu /İHA)