14.07.2017 14:42:56

Bursaspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bursaspor'un 16-28 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Hall İn Troll bölgesinde yapacağı kamp kadrosu belli oldu.

2017-2018 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Özlüce Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, 16 Temmuz 2017 günü Avusturya'nın Hall İn Troll bölgesinde bulunan Der Reschenhof otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.



İlk etap boyunca tüm oyuncuları gözlemleyen Teknik Direktör Paul Le Guen, Avusturya kampına gidecek kadroyu belirledi.



Sakatlıkları devam eden ve kamp boyunca oynanacak hazırlık maçlarında forma giyemeyecek olan Bilal Kısa, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal'ın tedavilerine Bursa'da devam edilecek.



Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden duyurulan kamp kadrosunda yer alan isimler şunlar:



"Harun Tekin, Mert Günok, Muhammet Şengezer, Boban Jovic, Barış Yardımcı, J. Berat Ustabaşı, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk, Cristian Chagas Tarouco (Titi), William Troost-Ekong, Rüştü Hanlı, Onur Atasayar, Aziz Behich, Ricardo Faty, Paschal Okoli, Merter Yüce, Cristobal Jorquera, Furkan Soyalp, Pablo Batalla, Josua John, Sercan Yıldırım, Mert Örnek, Ozan Can Kökçü, Yussuf Abdullah, Sinan Bakış, Kubilay Kanatsızkuş, Tomas Necid, Bogdan Stancu."