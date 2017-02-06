06.02.2017 22:09:55

Bursaspor'un Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Bursaspor, ligin 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Bursaspor, ligin 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Özlüce Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Genç teknik adam, antrenman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı yaparken, ardından ısınma koşularına geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde geniş alanda pas-pres çalışması yapan Bursasporlu futbolcuların istekli tavırları dikkat çekti.BAŞKAN ALİ AY DA İZLEDİAntrenmanı Bursaspor Başkanı Ali Ay da saha kenarından takip ederken, sakatlıkları süren isimlerden Serdar Kurtuluş ile Emre Taşdemir'in yaın sıra izin alarak Hollanda'ya giden Josua John çalışmada yer almadı. Bilal Kısa ile Furkan Özçal da takımdan ayrı düz koşu yaptı.RÜŞTÜ HANLI ANTRENMANDAİsmail Konuk'un sarı kart cezası dolayısıyla Fenerbahçe karşılaşmasında oynamayacak olması nedeniyle U21 takımının stoperi Rüştü Hanlı, A takımla çalışmaya katıldı.Bursaspor, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.(Mesut Alan /İHA)