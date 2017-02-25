25.02.2017 14:55:14

Bursaspor taraftarları takım otobüsünün camlarını kırdı

Dün gece geç saatlerde Bursaspor takım otobüsünün içine girerek futbolculara saldıran taraftarlar, otobüsün arka camlarını da kırdı.

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Dün gece geç saatlerde Bursaspor takım otobüsünün içine girerek futbolculara saldıran taraftarlar, otobüsün arka camlarını da kırdı.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlılarda, bir grup Bursaspor taraftarı, maçın ardından takım otobüsünü dönüş yolunda durdurarak futbolculara saldırdı. Olayda kaleci Harun Tekin, darp edilirken, futbolcular da saldırgan taraftarlardan şikayetçi oldu. Taraftarlar ayrıca, takım otobüsünün arka camlarını da kırdı.