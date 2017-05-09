SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Bursaspor şehriyle bütünleşirse her takımı yenebilir'
10.05.2017 11:52:39

'Bursaspor şehriyle bütünleşirse her takımı yenebilir'

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, ligin 31. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin, 'Bursaspor takımı şehriyle bütünleşirse her tak

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, ligin 31. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçına ilişkin, "Bursaspor takımı şehriyle bütünleşirse her takımı yenebilir. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından ama onlar için de zor bir maç olacak. Onu hissedebiliyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, Teknik Direktör Adnan Örnek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Camiamız büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Alınan sonuçlar bize yakışmıyor. Bir an önce toparlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş maçıyla beraber motive etmek oyuncuları. Sadece mücadele etmenin yeterli olmadığı bir sürece girmiş bulunmaktayız. Mücadele etmenin dışında kazanmanın da gerektiği sürece girdik. Tek hedefimiz var. Bundan sonra oynayacağımız bütün maçlarda kazanmak için sahaya çıkacağız. Futbolcuların psikolojileri bozulmuş. Böyle bir durum takımını başına ilk kez geliyor. Böyle bir şeyi ilk kez yaşıyorlar. Bu süreçten bir an önce çıkmalarını bekliyoruz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BERABER KENETLENMEK ZORUNDAYIZ"

Bursaspor'un bu durumunun kimseye yakışmadığını söyleyen Örnek, "Bursaspor hep zirvede olmalı. Bu süreci çok kısa bir sürede Beşiktaş maçıyla beraber atlatmak zorundayız. Beşiktaş maçı hepimiz için büyük bir fırsat. Bizim tedavimiz ilacımız gibi bir şey olacak. Beşiktaş maçlarını ben futbol oynarken de sevmişimdir. Farklı bir ambiyans oluyor. Beşiktaş maçlarında da kazanmayı çokça başaran bir futbolcu olarak böyle bir sürece girmek isterim. Beşiktaş maçıyla beraber ayağa kalmak, dirilmek bizim için önemli bir fırsat. Tarihi de yazabilir çocuklar. Her başarı, her zafer geçmiştekileri unutturuyor. Yepyeni bir sayfa açıp, Beşiktaş maçıyla beraber kenetlenmek zorundayız. Taraftarımız ayağa kalkmış durumda. Bizim de beklentimiz bu. Bu şehrin taraftarı, bu takım kenetlendiğinde nasıl başarılar elde ediliyor. Daha önce Avrupa Kupaları gerçekleşti, şampiyonluklar yaşandı. Bu takım en zor döneminde taraftarıyla bir araya geldiğinde başarı elde etti. Bu takım taraftarıyla bütün olduğunda başarıyı yakalıyor. Futbolcu sahada mücadelesini yapacak, taraftar da tribünde destek verecek. Zaten bugüne kadar desteklerini verdiler. Artık daha büyük çabayla destek vereceklerini düşünüyorum. Artık söz sırası futbolcularda. Sadece mücadele etmek değil, onu zaten göstermek zorundalar. Kalan 4 maçımızı da kazanmak zorundayız. Kazanmak için sahaya çıkmak zorundayız. Bursaspor takımı şehriyle bütünleşirse her takımı yenebilir. Beşiktaş ligin en iyi takımlarından ama onlar için de zor bir maç olacak. Onu hissedebiliyorum" diye konuştu.

"BURSASPOR ORGANİZASYONU İYİ KURMAK ZORUNDA"

Bir basın mensubunun, 'Altyapıdaki başarı A takımda neden yok?' sorusunu yanıtlayan Örnek, "U19 takımımız güzel bir iş başardı. Bir ilki gerçekleştirdi. Kısa bir süre önce altyapı teknik sorumluluğuna gelmiştim. Kısa bir sürede sabırla, sistem ve organizasyon kurduk orada. Üst düzey takımlar ne yapıyorsa onları yapmaya çalıştık. Oradaki büyük eksiklikleri tamamlamak lazım. Bursaspor'un geleceği altyapıda. Altyapıda böyle bir organizasyon yapabiliyorsanız kısa sürede demek ki Bursaspor A Takımı'nda yapacağınız iyi sistemlerle başarıyı yakalamanız çok da zor olmasa gerek. Takımda bir sürü problem olmuş, hoca değişmiş ama sistem aynı olursa başarılar daim kalır. Bursaspor organizasyonu iyi kurmak zorunda. Altyapı güzel bir organizasyon yapıyorsa A takım bu sistemi çok daha büyük ve sistemli yapma zorunluluğu var" şeklinde konuştu.

"YABANCI OYUNCUYU ALTYAPIDAN YETİŞTİRME İŞİNİ DÜNYADA BİRÇOK KULÜP YAPIYOR"

Altyapıdaki yabancı oyunculara ilişkin yapılan eleştirilere de cevap veren deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TFF 10 senedir yabancı oyuncu hakkı vermiş. Altyapıya nitelikli oyuncu al, A takımına yetiştir diye. Eğer bu oyuncular nitelikliyse bu oyuncuları Türk yap demişler. Bunu Bursaspor Kulübü dışında kimse kullanmamış. Ben bunu iyi ki yapmışım. Bu organizasyonların bütün kulüpler tarafından yapılacağına inanıyorum. Bana bütün kulüpler bunu sormaya başladı. Her yaş kategorisinde yabancı uyruklu 3 yabancı oyuncu oynatabilirsin diye kural var. Enes'leri, Kubilay'ları, Ozan'ları zaten durduramazsınız. Gelen yabancılar bunlara da katkı sağlamaya başladı. Kaliteli oyuncu takım kalitesini de yükseltir. O çocuklar U19 takımı ile şampiyonluğu yaşadılar. Onlar Vakıfköy'ün suyunu içti. Onlar kendileri gerçek bir Bursasporlu olarak görüyor. Günümüzde milyon Euro'luk borçlar hatalı yabancı transferlerinden oldu. Yabancı oyuncuyu altyapıdan yetiştirme işini dünyada birçok kulüp yapıyor."

"BEŞİKTAŞ MAÇIYLA BERABER BU SAVAŞI GÖSTERECEKLERİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Bir soru üzerine, A takımda alınan kötü sonuçlara futbolcuların da çok üzüldüğünü söyleyen Örnek, "Onlar da travma yaşıyorlar ama bir şekilde bunu atlatmak zorundayız. Burası Bursaspor takımı. Artık maç kazanmak zorundayız. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. Onlar da bu işin mazeretinin olmadığını biliyorlar. Bursaspor taraftarı Türkiye'nin en büyük taraftarı. Bursaspor'un oyuncusu o rahatlığı yaşamalı. Bursaspor taraftarı oyuncusunun arkasında. Futbolcu da artık rahat olmalı. Bu haftadan itibaren böyle düşüneceklerine inanıyorum. Beşiktaş maçıyla beraber bu savaşı göstereceklerine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Haydar İbadi, PKK'nin Kerkük kent merkezinde örgüt flamasını ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini söyledi.
10.05.2017 10:05:41
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Birlik dayanıklılık testinden başarıyla geçti
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Birlik dayanıklılık testinden başarıyla geçti
Mogherini, 'Son 10-11 ayda Birlik ciddi bir dayanıklılık testinden başarıyla geçti' dedi.
10.05.2017 09:56:14
FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 176 tutuklama
FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 176 tutuklama
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 217 şüpheliden 176'sı tutuklandı.
10.05.2017 09:53:23
Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Siirt Belediyesi Eş Başkanı tutuklandı
Hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Belkıza Beştaş Epözdemir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
09.05.2017 23:51:45
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Atina'ya gitti
Akar, Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 11. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.
09.05.2017 23:33:46
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
Bakan Soylu, polis panzerinin girdiği evde hayatını kaybeden iki çocuğun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
09.05.2017 23:14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Kuveyt'teki temaslarını tamamlayan Erdoğan dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.
09.05.2017 23:00:51
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
IŞİD’den Rus albaya infaz!
IŞİD’den Rus albaya infaz!
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
'Cumhurbaşkanı yardımcıları 1-3 arasında değişecek'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları