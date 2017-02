27.02.2017 19:08:56

Bursaspor kafilesine yapılan saldırı

Bursa Valisi Küçük, Belediye Başkanı Altepe, Emniyet Müdürü Yıldız, yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Belediye Başkanı Recep Altepe, Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçında alınan 4-0'lık yenilgi sonrasında dönüş yolunda gerçekleşen saldırı nedeniyle yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularına "geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Küçük, Altepe ve Yıldız'ı Özlüce Tesisleri'nin girişinde Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Küçük ve beraberindekiler önce yönetim, teknik heyet ve futbolculara tesislerde bir süre görüştü.

Geçen cuma günü yaşanan olayın münferit bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden İzzettin Küçük, "Bu olay asla şanlı asil Bursaspor taraftarına mal edilemez." değerlendirmesinde bulundu.





- "Bunu münferit bir hadise olarak görüyoruz"





Bursaspor'un kentin en önemli markalarından biri olduğunun altını çizen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor'un her zaman yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Güç vereceğiz. Maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa bu takımın yücelmesi, şanlı bayrağının dalgalanması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Geçen gün nahoş bir hadise olmuş. Bunu münferit bir hadise olarak görüyoruz. Bu olay asla şanlı, asil Bursaspor taraftarına mal edilemez. Birkaç kişinin yaptığı bir olaydır. Yargıya intikal etmiştir. Bu takımın birlikteliğini, yönetim, futbolcu ve taraftarıyla olan birlikteliğini kimse bozamaz. Bursaspor yeniden iyi günler yaşayacaktır. Bir iki mağlubiyet olacaktır. Dünyanın her takımı bu tarz mağlubiyetler alabilmektedir."





- "Şampiyon olurken fair play ödülünü de aldık."





Recep Altepe de sıkıntının çözülmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini aktardı.

Bursaspor'un başarısının tüm kenti mutlu ettiğini ve mağlubiyetlere de herkesin üzüldüğünü vurgulayan Altepe, "Özellikle Bursaspor'a, futbolcularımıza yönetimimize geçmiş olsun diliyoruz. Gerçekten Bursa'ya yakışmayan davranışlardı. Biz tarih boyunca bu tür olaylar yaşamadık. Şampiyon olurken fair play ödülünü de aldık. Biz o sezon Kayserispor deplasmanında 3-0 mağlup olmamıza karşın tüm tribünümüz takımımızı alkışlamıştı. Sonuçta daha sonra Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Ardından şampiyonluk geldi." şeklinde görüş belirtti.

Ali Ay ise ziyaretin kendilerine moral verdiğini kaydetti.

Küçük ve beraberindekiler daha sonra bir süre takımın antrenmanı izledi.