25.02.2017 21:46:12

Bursaspor kafilesine yapılan saldırı

Yeşil-beyazlı kaleci Harun Tekin:'Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olay yaşamanın beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim'

Bursaspor'un milli file bekçisi Harun Tekin, bir grup yeşil-beyazlı taraftarın takım otobüsüne saldırmasına ilişkin, "Böylesine vahim bir olay yaşamanın beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim.' ifadesini kullandı.

Harun Tekin, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında dün akşam İstanbul'da oynadıkları ve Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından dönüş yolunda bir grup yeşil-beyazlı taraftarın takım otobüsüne saldırmasına ilişkin, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Saldırının kendisini çok üzdüğünü vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır formasını onurla ve gururla taşıdığım Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olay yaşamanın beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim. Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar taraftar grubunu, gerçek Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle.'