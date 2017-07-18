18.07.2017 09:00:23

Bursaspor ilk hazırlık maçında farklı galip geldi

Bursaspor, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında Championship ekiplerinden Leeds United'ı 3-0 mağlup etti.

16 - 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında devam edecek olan Avusturya kampının ilk karşılaşmasını Championship ekiplerinden Leeds United ile gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, sahadan 3-0 galip ayrıldı.



13. dakikada Bursaspor'da Josua John'un ortasında Ekong'un vuruşuyla top ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk devresi bu sonuçla noktalandı.



İkinci devreye farklı bir 11'le çıkan Timsah, yine rakibi karşısında etkili bir oyun sergiledi. Müsabakanın 65. dakikasında Onur'un sol kanattan yaptığı ortaya Necid kale sahası içinde kafayla vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 82.dakikasında ise Sercan sol kanatta topu kazandı, çalımlarla ceza sahasına girdi ve topu sağ kanattaki Sinan'a bıraktı. Sinan da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Karşılaşmada başka gol olmayınca Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Rüştü Hanlı, Merter Yüce, Josua John, Cristobal Jorquera, Pablo Batalla, Bogdan Stancu, Kubilay Kanatsızkuş



İkinci Yarı: Mert Günok, Berat Ustabaşı, İsmail Konuk, Ricardo Faty, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Furkan Soyalp, Ozan Can Kökçü, Sinan Bakış, Sercan Yıldırım, Tomas Necid



Leeds United: Marco Silvestri, Luke Ayling, Pontus Jansson, Liam Cooper, Gaetano Berardi, Eunan O'Kane, Kalvin Phillips, Kemar Roofe, Pablo Hernandes, Stuart Dallas, Chris Wood



Goller: William Ekong (dk. 13), Tomas Necid (dk. 65), Sinan Bakış (dk. 82) (Bursaspor)