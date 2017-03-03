03.03.2017 19:30:58

Bursaspor, Gaziantepspor'a hazır

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamladı.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, daha sonra taktik çalışma yaptı. Gaziantepspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.(Mesut Alan /İHA)