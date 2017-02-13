13.02.2017 15:05:57

Bursaspor'dan Sevgililer Günü için taraftara jest

Bursaspor Kulübü, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılacak antrenmanın taraftarlara açık olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Bursaspor Kulübü, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılacak antrenmanın taraftarlara açık olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"A Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını 14 Şubat 2017 Sevgililer Günü'nde saat 17.00'da Özlüce Tesislerimizde yapacaktır. Taraftarlarımızın her yıl geleneksel hale getirdiği bu büyük buluşma için Özlüce Tesisleri'mizin kapısı 16.30'dan itibaren tüm yeşil beyaz sevdalılarına açılacaktır."