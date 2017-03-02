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Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı yapıldı
02.03.2017 20:48:46

Bursaspor'da Divan Kurulu toplantısı yapıldı

Bursapor'da Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Bursapor'da Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıya Divan Kurulu üyelerinin yanı sıra Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yeşil-beyazlı kulüpte bugün Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanlık Kurulu Üyesi Mümin Pekcan, Bursaspor Genel Kurul üyeliğinde 25 ve 20 yılını doldurarak Divan Kurulu'na girmeye hak kazanan üyelerin isimlerini okudu.

Sevinç: "Divan kurulu ihtiyari bir kuruldur"

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, yeni üyelere hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz toplantımız ihtiyari bir kuruluştur. Tüzük Genel Kurulu'ndan sonra gerçek olduğuna inanmıyorum ama birçok konuşmalar kulağımıza geliyor. Hiçbirimiz kesinlikle maksadını aşan tasarruflarda bulunmamız gerekir. Divan Kurulu bir icra kurulu değildir. Bu işlerde Bursaspor'a emek vermiş arkadaşlarımızın, başkanlarımızın ve büyüklerimizin görüş ve düşüncelerini saygı ve sevgi çerçevesinde içinde dile getirildiği yerdir. Bunun bu şekilde bilinmesini arzu ediyorum. Demokrat davranmak suç mu? Veya ne zamandan beri suç oldu. Biz yapılan tüzükte diyordu ki; Divan Kurulu 2 asil 2 yedek üyeyi Seçme ve Sicil Kurulu'ndaki üyeyi atar. Biz de oturup dedik ki; Biz ne diye atayalım. Demokratlıktan bahsediyoruz, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız çıkar aday olur ve bu çatının altında biz el ele veremiyorsak. Biz birbirimizi kırıyor isek dışarıdaki arkadaşlarımıza bir şey söyleyemeyiz. İki liste şeklinde aday olunduğunu duydum. Bu arkadaşlarımıza dedik ki, bu atla deve değil. Biz atama yerine bu arkadaşlarımız içinden seçim yapılsın dedik. Bir çatı altında birlik ve beraberlik içinde olsun. Biz içeri girişte iki tane isimle birlikte zarfı verelim. Divan Kurulu üyesi arkadaşlarımız buraya iki isim yazsın. Kaç tane aday çıktı. 10 tane arkadaşımızın ismi yazılır. İki isim yazılır ve oy kullanılır. Bunu büyütmenin çekişme haline getirmenin şu aşamada faydadan ziyade zarar getireceğine inanıyorum. Biz burada bir bütünüz. Yapılacak iş sonuçta üye olacak kişi araştırılacak ve nihai kararı yönetim kurulu verecek. Bu isimleri Divan Başkanlık Kurulu olarak biz de atayabilirdik. Takdir yüce kurulundur."

Başkan Ali Ay: "Birlik, beraberlik içinde olmalıyız"

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise Divan Kurulu üyelerine yaptığı konuşmada Bursaspor'u çok sevdiğini ve mali durumu düzeltmeden görevini bırakmayacağını belirtti. Ay "Yeni seçilen Divan Kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Bugün aslında çok fazla konuşmak istiyordum. Geldiğimiz günden bu yana ne yaptık, mali konularda nerelere geldik bu konuları konuşmak istiyordum. Fakat bunlara girmek istemiyorum. Çünkü çok kötü bir olay yaşadık. Bir sonraki Divan Kurulu toplantısında veya 3-4 hafta sonra basın toplantısıyla bunları bildiririz. Sözlerimizin yetersiz kalacağı bir durumdayız. Hatalarımızla yüzleşme zamanı gelmiştir. Kimse kimseyi suçlamadan bu yüzleşmeyi yapmalıdır. Hepimizin hayatında hatalar vardır. Ben sanayiciyim ve yüksek tekstil kimya mühendisiyim. Ben doğru bir adamım ve doğru bildiğimi yaparım. Benim de hatalarım oldu. Hiçbir zaman siyasetle uğraşmadım. Benim tek uğraşım işim, evim ve Bursaspor. Bursaspor yenince seviniyor, kaybedince üzülüyorum. Maalesef sizin karşınıza 6 maçını kaybetmiş bir başkan olarak değil, tam tersi kazanmış olarak gelmek istiyordum ama maalesef futbolda bunlar oluyor. Bundan sonra tüm camiamızdan bu olayların son olmasını ve birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum" dedi.

"Her şeyi bir kenara bırakıp kalan 12 maça bakalım"

Seçim olunca tüm camianın bir araya geldiğini belirten Ay, "İş paraya gelince bütün camia kaçıyor. Kusura bakmayın bunu burada söylemeliyim. Herhalde bizim ve Trabzonspor'un eleştirildiği kadar hiçbir kulüp eleştirilmiyordur. Birbirini karalama, kuyu kazma her şey var. Şimdi de yeni adayların belirlenmesi için çalışmalar yapılması var. Bir duyum aldım. İmza falan da toplanacakmış. Getirsinler ilk imzayı ben atarım. Çok meraklı arkadaş varsa cebinde de para varsa gelsin buyursun. Ben her şeyi yapmaya hazırım. Çünkü ben Bursaspor'u çok seviyorum. Az evvel söyledim bende hata yaptım. Hiçbir zaman seviyormuş gibi yapmadım. Gerçekten Bursaspor'u sevdim ve hizmetkarı olmaya çalıştım. Şimdi tüm ayrıldığımız hususları bir kenara bırakalım ve kalan 12 maça konsantre olalım. Batalla ile konuştum. Bugün gazetenin birinde talihsiz bir açıklama vardı. Bunu bana sordu. Ben de 'Sen işine bak. Gaziantepspor maçına odaklan' dedim. Gülerek ve sarılarak arkadaşların yanına gitti. Yazılanların doğru olduğuna inanmıyorum. Tamamıyla bilhassa Gaziantep maçından önce yapılmış bir açıklama. Biliyorsunuz o arkadaş da istifasını verdi" diye konuştu.

"Yüzümüze baka baka hatalar yapıyorlar"

Bursaspor Başkanı, hakemlerle problemleri olduğunu ifade ederek, "Kupa maçıyla beraber 8 maçı 10 kişi bitirdik. Yüzümüze baka baka hata yapıyorlar. Sanki bizimle oyun oynuyorlar. Biz futbolun adaleti neyse aynı şekilde bize de uygulanmasını istiyoruz. Hiçbir şekilde ayrıcalık beklemiyoruz. İnşallah bundan sonra bu tarz yanlış kararlar bize karşı verilmez. Kasımpaşa maçının ilk 45 dakikasında iyi oynarken 10 kişi kaldık ve ondan sonra oyun koptu. Ben tüm taraftarlarımızdan rica ediyorum. Üç milyonluk şehrin en büyük markası, herkesin bir olması gerektiğini ve bu işi sezon sonuna kadar yüzümüzün aklıyla bitirmemiz gerektiğini hepinize söz veriyorum önümüzdeki sene çok daha farklı bir Bursaspor izlettireceğim" açıklamasında bulundu.

"Mali durumu düzeltip bırakacağım"

Başkanı Ali Ay, kulübün geleceği için her türlü girişimi yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla, valimizle, milletvekillerimizle her türlü girişimi yapıyoruz. Telekom şirketi kuruyoruz. Gelecek hafta onaylanacak ve sonra Trabzonspor bu işten 30 milyon TL'ye yakın bir maddi kazanç sağlamış. Tüm taraftarlarımızın 516 nolu hatta hücum etmesini istiyorum. Mali tabloda çok fazla bir yere gelemedik. Bu noktada da hayal kırıklığına uğradım ama bu demek değildir ki Ali Ay yönetimi bu işi düzeltmeyecek. Ben Bursaspor'u düzlüğe çıkartıp layıkıyla bırakmak istiyorum. Çünkü arkamdan iyi konuşulmasını istiyorum."

Demirkan ve Tuzlacıoğlu seçildi

Üye Kabul ve Sicil Kurulu için seçimi için seçime Mehmet Demirkakan, Gökhan Tuzlacıoğlu, Recai Düzce, Ali Varol Sırdaş, Mehmet Şaylanoğlu, Recep Yıldız, Erkan Omaç isimlerini yazdırdılar. Üyeler iki ismi zarfa yazarak oylarını kullandılar.

Yapılan seçim sonucunda asil üyeliklere, Mehmet Demirkakan ve Gökhan Tuzlacıoğlu seçilirken Recai Düzce ve Erkan Omaç yedek üye oldular.
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