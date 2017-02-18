18.02.2017 13:14:24

Bursaspor 360 dakikada 5 isabetli şut çekti

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Bursaspor, ilginç bir istatistiğe imza attı

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Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Bursaspor, ilginç bir istatistiğe imza attı. Yeşil-beyazlı takım, ligde çıktığı son 4 maçta yalnızca 5 isabetli şut atabildi. Timsah, bu maçlarda 1 gol buldu.Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda büyük düşüş yaşayan Bursaspor'un kötü performansı istatistiklere de yansıdı. Yeşil-beyazlı takım, son 6 haftadır ligde galibiyet elde edemezken, son 4 maçta ise adeta rakip kaleye yaklaşamadı. 4 maçta yalnızca 5 kez isabetli şut çekebilen Bursaspor, bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı.Bursaspor'un son 4 maçta aldığı sonuçlar ve attığı isabetli şut sayıları şöyle:Bursaspor-Adanaspor: 0-1 (1)Medipol Başakşehir-Bursaspor: 1-0 (2)Bursaspor-Fenerbahçe: 1-1 (1)Kayserispor-Bursaspor: 2-0 (1)(Mesut Alan / İHA)