26.02.2017 15:27:05

Bursalı tekstilcilerin gözü 'Afrika' sahrasında

Bursa tekstil sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleriyle 3. Morocco Home & Style Textile fuarında stant açarak, Afrika pazarında ticareti geliştirmenin yollarını aradı.

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Bursa tekstil sektörü temsilcileri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) destekleriyle 3. Morocco Home & Style Textile fuarında stant açarak, Afrika pazarında ticareti geliştirmenin yollarını aradı.Tekstilde tarihten gelen tecrübesini dünya ticaretinde sürdüren Bursalı tekstilciler, yatırım fırsatlarıyla dolu Afrika pazarındaki ağırlığını artırıyor. Üyelerini Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında dünyanın dört bir yanındaki fuarlarla buluşturan BTSO'nun ve Ekonomi Bakanlığının UR-GE destekleriyle 'BURTEX' markası altında buluşan firmalar, Fas'a çıkarma yaptı. Kazablanka'da 3. Morocco Home&Style Textile Fuarı'nda stant açan ev tekstili ve giyim sektörü temsilcileri Afrikalı firmalarla bir araya geldi.Fas'ta 'Bursa' farkıMorocco Home&Style Textile Fuarı'nın açılışı, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş'un yanı sıra Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, Kazablanka Ticaret Ataşesi Gökhan Üsküdar, Rabat Ticaret Ataşesi Önder Duman, Kazablanka Belediye Başkan Yardımcısı Fasly Hokumd ve Bursa tekstil sektörü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi."Afrika fırsatlarla dolu"Büyükelçi Öz ve İsmail Kuş, fuarda stant açan Bursalı firmaları ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının ve 20'ye yakın Bursa firmasının standını inceleyen Büyükelçi Öz, Bursalı firmaların fuara ayrı bir hareketlilik kazandırdığını söyledi. Fas piyasasında Türk ürünlerine özel bir ilgi olduğuna dikkat çeken Öz, "Afrika pazarı, Türkiye için fırsatlarla dolu. Bursa, tekstilde büyük bir tecrübeye sahip. Afrika piyasasında aktör olmayı hedefleyen Bursa için Fas doğru bir pazar" diye konuştu."Afrika sahasında var olmak istiyoruz"BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'da 8 binden fazla tekstil firmasının faaliyet gösterdiğini söyledi. Sektör temsilcilerinin Fas ile ticaretini güçlendirmeyi istediğini dile getiren İsmail Kuş, Fas'ın Bursa için stratejik bir pazar olduğunu vurguladı. Bursa'dan Fas'a 420 firmanın ticaret yaptığını ifade eden İsmail Kuş, "Bursalı sektör temsilcilerimizle birlikte Afrika pazarında söz sahibi olmak istiyoruz" şeklinde konuştu."Dünyanın gerisinde kalamayız"İsmail Kuş, dünyanın 180'den fazla ülkesine ihracat yapabilen Bursa'nın tekstildeki tecrübesi sayesinde Afrika ülkelerinde daha güçlü olabileceğini kaydetti. "Kaliteli ve tasarım odaklı tekstil ürünlerimizi Afrikalı müşterilerle tanıştırmak istiyoruz" diyen İsmail Kuş, "Bursa olarak bu amaç doğrultusunda Fas'ta önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Ekonomi Bakanlığımızın UR-GE destekleriyle de firmalarımızın hem rekabetçiliğini ve ihracatını artırmayı hem de Türk markalarının global arenada boy göstermesi için çalışıyoruz. Bu vizyon ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.Kazablanka Ticaret Ateşesi Gökhan Üsküdar ise Fas'ın tekstil ithalatının yüzde 10'unu Türkiye'nin karşıladığını belirterek, Afrika pazarına açılmayı hedefleyen Bursalı firmalara fuara katıldıkları için teşekkür etti. İnegöllü iş insanlarının bir programı için Fas'ta bulunan Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın da Bursalı firmaların stantlarını ziyaret etti.