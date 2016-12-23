23.12.2016 13:31:53

Bursalı Şehit Binbaşı Bülent Albayrak'ı binler uğurladı

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El-Bab'ta şehit düşen Bordo Bereli Binbaşı Bülent Albayrak memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit binbaşının cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve binlerce kişi katıldı.

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Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El-Bab'ta şehit düşen Bordo Bereli Binbaşı Bülent Albayrak memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit binbaşının cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve binlerce kişi katıldı.Dün akşam 18:00 sıralarında askeri uçakla Yenişehir havaalanına getirilen şehit binbaşının naaşı buradan merasim mangası eşliğinde alınarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Öğle namazı öncesi hastane morgundan alınan Şehit binbaşının cenazesi dualar eşliğinde Orhanbey Camisi'ne getirildi.Eşi ve oğlunu yan yana toprağa verdiBurada Şehit Binbaşı Bülent Albayrak için kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanı sıra 5 bine yakın kişi katıldı. Şehit binbaşının eşi Şerife Albayrak, kızı Elif Naz Albayrak, babası Hasan Albayrak ile kız kardeşi Gamze Göktepe törene katılan askeri personel tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit binbaşının cenazesi kortej eşliğinde ilçe mezarlığa götürülüp burada 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden annesi Suzan Albayrak'ın yanına defnedildi.