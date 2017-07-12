12.07.2017 14:47:12

Bursalı şehide son görev

Manisa'da cinnet geçiren bir erin uyurken şehit ettiği Mümin Pınardağ, Bursa'da binlerce kişinin katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Manisa'da Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda cinnet geçiren bir erin uyurken öldürdüğü 3 askerden biri olan Mümin Pınardağ şehit oldu. 97/1 tertip asker olan, 2 ay önce geldiği Kula İlçe Jandarma Komutanlığında şoförlük yapan ve askerliğinin bitmesine 6,5 ayının kaldığı öğrenilen Pınardağ'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Bursa'ya gönderildi. Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Mihraplı Camii'ne getirilen şehidin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı. Musalla taşına konan şehidin tabutuna yakınları tarafından Fenerbahçe forması bırakıldı.



BABA VE ANNE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ



Acılı baba Adnan ile anne Sema Pınardağ, taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken aile göz yaşlarına hakim olamadı. Şehidin 5 yaşındaki kardeşi Melis, olanlardan habersiz annesinin ve yakınlarının kucağında oturdu.



Cenaze namazının ardından top aracına konulan şehidin na'şı Demirtaş Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.